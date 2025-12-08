Alonso poludio na suđenje i kritizirao svoje igrače: ‘Iskreno, razočaran sam…’

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Nogometaši Celte Vigo ostvarili su prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon skoro 20 godina nakon što su u susretu 15. kola porazili Real Madrid 2:0.

Gosti su poveli u 53. minuti sjajnim golom švedskog napadača Williota Swedberga koji je petom Zaragozinu asistenciju pretvorio u gol. Novi problemi za Real stigli su deset minuta kasnije kada je Fran Garcia u svega stotinjak sekundi zaradio dva žuta kartona. Prvog zbog prekršaja nad Carreirom, a minutu kasnije i zbog starta nad Swedbergom.

U drugoj minuti nadoknade Real je ostao bez još jednog igrača. Zbog prigovora je isključen Alvaro Carreras. Celta je pobjedu potvrdila u trećoj minuti nadoknade nakon sjajne kontre koju je Swedberg zaključio svojim drugom golom.

Trener Reala Xabi Alonso bio je bijesan zbog suđenja.

“Moram se dotaknuti sudaca. Njihove odluke večeras su nas izludile i nimalo mi se ne sviđa posao kojeg su odradili. Na primjer, glavni sudac Quintero je jedva čekao pokazati karton Alvaru Carrerasu. U nekoliko dijelova utakmice je sudac vodio glavnu riječ na terenu… Kao što sam već rekao, nimalo mi se ne sviđa ovakvo suđenje”, rekao je trener Reala koji se osvrnuo na neočekivani poraz:

“Porazi se ponekad dešavaju na domaćem terenu, loše je, ali događa se.”

Imao je Alonso i više nego jasnu poruku za svoje igrače.

“Bolje smo igrali kada smo na terenu imali deset, a ne 11 igrača. Tek kada smo ostali s igračem manje momčad je počela više trčati i boriti se. Iskreno, razočaran sam zalaganjem igrača i moramo se potruditi da se to više ne ponavlja”, rekao je Alonso koji je odgovorio i strahuje li možda od otkaza:

“Čuo sam za nagađanja da mi se sprema otkaz. Ne razmišljam uopće o tome, samo mislim na utakmicu koja nas očekuje u srijedu. Ujedinjeni smo i to je jedino bitno u ovom trenutku.”