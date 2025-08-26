Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Željko Sopić više nije trener Widzewa iz Lodza.

Klub iz Ekstraklase postao je prvi u sezoni koji je smijenio trenera, a odluka je donesena nakon šestog kola i domaćeg poraza od Pogon Szczecina (1:2), poslije kojeg je momčad pala na deveto mjesto ljestvice.

POVEZANO Sopić usporedio hrvatsku i poljsku ligu: ‘Moramo biti svjesni da…’

Prema poljskim medijima, najveći kandidat za Sopićevog nasljednika je Patryk Czubak, koji je već jednom bio privremeno rješenje nakon odlaska Daniela Mysliwca.

Sopić se oglasio na Instagramu nakon otkaza.

“Hvala, Widzew! Bila mi je čast biti dio povijesti kluba, dijeliti nezaboravne trenutke s igračima, stožerom i nevjerojatnim navijačima koji su pokazivali nepokolebljivu podršku. Uložio sam svoju energiju i strast kako bih pomogao ovoj momčadi da raste i uspije Bez žaljenja, samo ponos na sav trud i uspomene koje smo stvorili. Widzew će zauvijek ostati u mom srcu i uvijek ćete imati navijača u meni”, napisao je Sopić.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Zeljko Sopic (@sopic_zeljko)

Sopić je preuzeo Widzew 17. ožujka ove godine. Prošlu sezonu završio je na 13. mjestu, a ove je, uz rekordna pojačanja poput Mariusza Fornalczyka iz Korone Kielce (1.5 milijuna eura), trebao napraviti iskorak.

No, rezultati su izostali – Widzew je u 15 utakmica pod njegovim vodstvom ostvario prosjek od 1.13 bodova po susretu, uz pet pobjeda, dva remija i osam poraza, uz gol-razliku 18:17.