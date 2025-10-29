Sopić po dolasku u Osijek: ‘Rožman je dao sve od sebe, ali premalo je osvojenih bodova’

Podijeli :

LUKASZ GROCHALA CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver Images

Osijek je predstavio Željka Sopića kao svog novog trenera.

Bivši trener Gorice i Rijeke debitirat će ovaj vikend protiv Varaždina.

“Moram iskreno reći da smo definitivno na mjestu koje ne odgovara niti Osijeku, niti svim navijačima Osijeka koji ga podupiru i cijeloj Slavoniji. Ne da se nadam, nego sam siguran da ćemo dići Klub iz apatije koja se, moramo reći iskreno, uvukla u momčad. No, poznavajući sebe i ljude koji su me doveli i cijelu Slavoniju, mislim da je vrijeme da se probudimo i da krenemo naprijed”, rekao je Sopić pa dodao da je pratio HNL, iako je radio u Poljskoj.

“U principu gledao sam sve utakmice, ne samo Osijeka, nego i ostale u SHNL-u. Znate, kada ste jednostavno rođeni u ovoj državi, onda pratite sve, bez obzira što su možda lige negdje drugdje bolje, kvalitetnije, brže, intenzivnije. Jednostavno, ovo je ipak naše domaće i mi jednostavno od toga ne možemo pobjeći. Tako da sam sve pratio.

Nažalost, premalo je osvojenih bodova, iako je igra u puno utakmica bila puno bolja nego što je bodovni saldo. Mislim da je kolega Rožman dao sve od sebe da to promijeni, na kraju mu nije uspjelo, ali to je sastavni dio nogometa. Napravit ćemo sve da Osijek ponovno bude na onim granama na kojima je uvijek bio”.