Šok za šokom na Otoku: Tuchel otpisao još jednu zvijezdu za SP!

Prema pisanju engleskih medija, Trent Alexander-Arnold neće se naći na današnjem popisu izbornika Thomasa Tuchela za Mundijal, dok bi mjesto u momčadi trebao dobiti Djed Spence.
Desni bek Real Madrida navodno je izgubio mjesto u reprezentaciji zbog velike konkurencije, a Tuchel prednost daje Tinu Livramentu iz Newcastlea. U kadru neće biti ni Lukea Shawa iz Manchester Uniteda.
Alexander-Arnold posljednji je put za Englesku igrao još u lipnju 2025., kada je protiv Andore upisao jedini nastup pod Tuchelom. Problemi s ozljedama u posljednjim sezonama dodatno su mu otežali povratak u reprezentaciju, a ni prva sezona u Real Madridu nije prošla prema očekivanjima.
Englez je prošlog ljeta stigao iz Liverpoola, ali Real je sezonu završio bez trofeja. U 30 nastupa upisao pet asistencija. Mjesto u reprezentaciji trebao bi dobiti Spence, koji je ove sezone skupio 43 nastupa za Tottenham
Jučer su na Otoku pisali kako na popisu za Mundijal neće biti nekoliko velikih imena. Među izostavljenima su navodno i Harry Maguire te Cole Palmer.
Podsjetimo, Engleska na SP-u igra u skupini L s Hrvatskom, Ganom i Panamom.
