Jakirović: Najbolja ideja bila bi da automatski promoviraju Hull u Premier ligu

Hull City u subotu na Wembleyju igra protiv Middlesbrougha u utakmici za ulazak u Premier ligu.

Cijela uvertira u utakmicu bila je obilježena optužbama protiv Southamptona za špijuniranje, zbog čega su izbačeni iz doigravanja. Hull City je, podsjetimo, bio bolji od Milwalla za finalni okršaj na Wembleyju, a Sergej Jakirović najavio je utakmicu.

“Svakako je olakšanje što od utorka konačno znamo protiv koga igramo. Sedam dana smo se pripremali za Southampton jer su oni pobijedili u polufinalu. Nije na meni da odlučujem što će se dogoditi. Najbolja ideja bila bi da automatski promoviraju Hull”, te dodao kako se neće time baviti:

“To nije pitanje za mene, ali to bi bio najbolji scenarij. Naš fokus je bio na Southamptonu, tako da se od utorka sve promijenilo i vremena je bilo malo. Ipak, odradili smo jedan dobar taktički trening, a sutra ćemo odlučiti tko će biti u prvih 11 i nadamo se dobroj izvedbi. Igrači su potpuno fokusirani na finale. To je utakmica s 50-50 šansama, bez obzira tko je protivnik.”

Trener je izrazio i malo nezadovoljstva rasporedom doigravanja.

“Jako sam sretan što je utakmica u subotu. Moje prvo pitanje bilo je hoće li odgoditi utakmicu, jer je 12 dana čekanja do finala ionako predugo. To bi trebali promijeniti. Prvo dvaput igramo u tri dana, a onda imamo 12 dana pauze. Dva dana smo kao momčad slavili, zatim smo trenirali, imali slobodan vikend, a od ponedjeljka je ovo bio normalan tjedan. Vidjet ćemo u subotu koliko smo se dobro pripremili. Želimo pokazati onakav nogomet kakav smo igrali cijele sezone.”

