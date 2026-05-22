Jakirović: Najbolja ideja bila bi da automatski promoviraju Hull u Premier ligu

Hull City u subotu na Wembleyju igra protiv Middlesbrougha u utakmici za ulazak u Premier ligu.
Cijela uvertira u utakmicu bila je obilježena optužbama protiv Southamptona za špijuniranje, zbog čega su izbačeni iz doigravanja. Hull City je, podsjetimo, bio bolji od Milwalla za finalni okršaj na Wembleyju, a Sergej Jakirović najavio je utakmicu.
“Svakako je olakšanje što od utorka konačno znamo protiv koga igramo. Sedam dana smo se pripremali za Southampton jer su oni pobijedili u polufinalu. Nije na meni da odlučujem što će se dogoditi. Najbolja ideja bila bi da automatski promoviraju Hull”, te dodao kako se neće time baviti:
“To nije pitanje za mene, ali to bi bio najbolji scenarij. Naš fokus je bio na Southamptonu, tako da se od utorka sve promijenilo i vremena je bilo malo. Ipak, odradili smo jedan dobar taktički trening, a sutra ćemo odlučiti tko će biti u prvih 11 i nadamo se dobroj izvedbi. Igrači su potpuno fokusirani na finale. To je utakmica s 50-50 šansama, bez obzira tko je protivnik.”
