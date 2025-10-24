Sociedad pobjedom protiv Seville pobjegao s dna La Lige: Ćaleta-Car i Sučić ostali na klupi

Podijeli :

xRicardoxLarreinax

Na otvaranju 10. kola španjolske La Lige Real Sociedad je ugostio Sevillu. Baskijska momčad porazila je andaluzijsku s 2:1, no na utakmici nisu nastupila dvojica Hrvata Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić.

Duje Ćaleta-Car je do ove utakmice bio standardni prvotimac Real Sociedada, no u ovoj utakmici je ostao na klupi.

Baskijska momčad je do prednost došla u 19. minuti golom Mikela Oyarzabala iz kaznenog udarca. Sevilla je uzvratila golom Nemanje Gudelja u 30. minuti, ali sreća andaluzijske momadi trajala je kratko, tek šest minuta. U 36. minuti ponovno je strijelac bio kapetan Oyarzabal.

Na poluvrijeme se otišlo s 2:1 za Sociedad, a ni do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao. Sociedad je tako slavio s 2:1 te je pobjegao iz zone ispadanja.

Trenutačno se nalaze na 14. mjestu s devet bodova, dva više od Celte Vigo koja je na 18. mjestu, posljednjem koje vodi u drugi rang španjolskog nogometa. Što se tiče Seville, oni su trenutačno deveti s 13 bodova na kontu.