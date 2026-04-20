Pongračićeva Fiorentina remijem s Lecceom zatvorila 33. kolo Serie A

U posljednjem susretu 33. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lecce i Fiorentina su odigrali 1-1.

Bio je to susret iz donjeg doma ljestvice. Gosti su poveli u 30. minuti golom Jacka Harrisona, a izjednačio je Tiago Gabriel u 71. minuti.

Za Fiorentinu je nastupio Marin Pongračić zaradivši u 80. minuti žuti karton.

Momčad iz Firenze se nalazi na 15. mjestu sa 36 bodova, dok je Lecce ostao u u zoni ispadanja sa 28 bodova, koliko ima i Cremonese na 17. poziciji, posljednjoj koja osigurava prvoligaški spas.

Na vrhu je Inter sa 78 bodova, ispred Milana i Napolija sa po 66 bodova.