Službeno: UEFA se nagodila s Real Madridom, završen je projekt Super lige

(AP Photo/Claude Paris, File) via Guliver Image

Prije pet godina, u travnju 2021. godine, su veliki europski klubovi zajednički podržali inicijativu osnivanja nove lige, takozvane Europske super lige. 12 klubova (Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid i Tottenham) bili su osnivači tog natjecanja koje bi promijenilo cijeli nogometni svijet. No, UEFA, ali i brojni navijači, odmah su reagirali te je projekt pomalo kopnio.

U prvih par dana nekoliko klubova je napustilo inicijativu, a zatim se sve veći broj klubova vraćao UEFA-i. Posljednji klubovi koji su ostali bili su Barcelona i Real Madrid, a nešto ranije je iz tog natjecanja istupila katalonska momčad.

Florentino Perez i Real Madrid ostali su do samog kraja, točnije do 11. veljače kada je stigla službena vijest da se UEFA nagodila s Madriđanima o kraju Europske super lige.