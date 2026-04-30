Težak udarac za Real! Tavares propušta cijeli play-off Eurolige

xAlbaxPachecox xAgenciaxLOFx via Guliver

Vrlo loše vijesti za Real Madrid.

Centar Walter Tavares neće biti na raspolaganju treneru Sergiju Scariolu u završnici Eurolige zbog teške ozljede lijevog koljena.

Reprezentativac Zelenortskih Otoka godinama je jedan od najdominantnijih centara u Euroligi, a 221 centimetar visoki Tavares nezgodno je doskočio u prvoj utakmici protiv Hapoel Tel Aviva u Madridu.

Kao i grimasa koju je tada pokazao 34-godišnjak, zabrinjavajuće je i priopćenje kluba iz kojeg se može zaključiti da će propustiti ostatak serije i eventualni Final Four u Ateni.

“Poslije pretraga koje je danas (četvrtak) obavila medicinska služba Real Madrida na našem igraču Edyju Tavaresu, dijagnosticirana mu je ozljeda medijalnog kolateralnog ligamenta lijevog koljena. Njegov oporavak bit će praćen”, objavio je Real.

Iako se izričito ne spominje puknuće, jasno je da Tavares neće moći nastupiti u završnici i borbi za naslov, što će značajno otežati put španjolskom klubu prema 12. europskom trofeju.

Real Madrid slavio je 86:82 i poveo 1-0 u seriji, a druga utakmica protiv Hapoela iz Tel Aviva igra se u petak od 20:45.