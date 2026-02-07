Barcelona odustala od Superlige, u cijeloj priči ostao je još samo Real

Španjolski nogometni velikan u subotu je i službeno objavio kako odustaje od projekta Super lige ostavljajući tako samo još svog najvećeg rivala, madridski Real kao zagovaratelja tog natjecanja.

“FC Barcelona ​objavljuje kako je danas i formalno obavijestila ‘European Super League Company’ kao i klubove koji su bili njezinim dijelom kako se povlači iz projekta Super lige”, objavila je Barcelona.

Ideja o pokretanju Super lige koja je za cilj imala korist za najbogatije i najbolje europske klubove začeta je 2021. godine, ali koncept po kojem ne bi bilo ispadanja i ulaženja u to društvo naišao je na veliki otpor navijača te organizacija koja vode aktualna nogometna natjecanja.

Negativan stav javnosti nagnao je engleske klubove da se odmah distanciraju od projekta, a uz Real i Barcelonu ostao samo Juventus koji je i sam odustao u ljeto 2023.