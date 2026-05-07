Službeno je: Valverde neće igrati El Clasico, evo što je poručio Real o njegovom stanju

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Svakodnevne napetosti u madridskom Realu su kulminirale fizičkim obračunom urugvajskog nogometaša Federica Valverdea i Francuza Aureliena Tchouamenija nakon čega je Valverde završio u bolnici.

Prilikom obračuna Valverde je zaradio duboku posjekotinu na glavi, službeno je obznanio klub, a poznato je i da neće igrati u nedjelju na Camp Nou, kada je na rasporedu veliki derbi Barcelone i madridskog Reala. Gotovo sigurno u tom susretu neće za Real igrati niti Tchouameni.

“Nakon testova koje su danas nad našim igračem Fedeom Valverdeom proveli liječnici Real Madrida, dijagnosticirana mu je kraniocerebralna trauma (ozljeda mozga i lubanje).

Valverde se nalazi kod kuće u dobrom stanju te će morati mirovati 10 do 14 dana, u skladu s medicinskim protokolima za ovu dijagnozu”, poručio je Real.

Za Reuters je glasnogovornik Reala izjavio da neće komentirati događaje u svlačionici, a da klub još uvijek razmatra na koji način reagirati povodom ovog incidenta.

Nije obračun Valverdea i Tchouamenija bio jedini slučaj ovog tjedna već su se ranije sukobili Antonio Rudiger i Alvaro Carreras.

Odmah nakon sukoba čelnici Reala su sazvali hitan sastanak na kojem će odrediti kazne i suspenzije za igrače, ali i pronaći rješenja nakon što u klubu već duže vrijeme traje negativna atmosfera. Drugu sezonu u nizu Real je ostao bez naslova prvaka La Lige, a ove sezone je i ranije nego inače ispao u Ligi prvaka, u četvrtfinalu od Bayerna.

U nedjelju kada se na Camp Nou sastaju Barcelona i Real Madrid katalonska momčad remijem može matematički osigurati novi naslov prvaka španjolske La Lige.