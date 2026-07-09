Arsenal završio prvi transfer za sljedeću sezonu

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(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Ovog ljeta nije toliko prometno u redovima prvaka Engleske jer se brojni njihovi igrači nalaze na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, a isto tako se i njihove mete nalaze na istom turniru. No, Arsenal je početkom sedmog mjeseca počeo dogovarati neke od transfera.

Nije to ono što njihovi navijači žele jer je riječ o novom vrataru koji će zauzeti poziciju trećeg vratara, barem privremeno. Igrač u pitanju je donedavni vratar Leeds Uniteda Illan Meslier.

Ta informacija pojavila se u utorak, a Arsenal je u četvrtak potvrdio dolazak 26-godišnjeg franucskog vratara. Meslieru je u kultnom engleskom istekao ugovor, a tu priliku iskoristili su Topnici za popunjavanje pozicije vratara. Zamjenski golman u Londonu je Kepa Arrizabalaga, no smatra se kako bi Španjolac ovo ljeto mogao iskoristiti na potragu za stalnom minutažom u klubu.

Ovaj transfer, kako javlja The Athletic, otvorio bi priliku mladom Englezu Tommyju Setfordu za odlazak na posudbu kako bi se dodatno razvijala njegova karijera. Mladi Setford lani je upisao dva nastupa za Arsenal, jedan u FA Cupu, a drugi u EFL Cupu.