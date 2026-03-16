Kroničar Hajduka za SK: Novi sportski direktor bit će stranac, a Poljud više nije upotrebljiv

U emisiji Jutro SK kod našeg Denisa Draganovića gostovao je Blaž Duplančić, osnivač i urednik Dalmatinskog Portala.

Što se događa na temu stadiona i novog kampa?

“Prezentirana je studija izvodljivosti, gdje su prikazane 4 varijante, dvije su se pokazale kao izvodljive. Prva jer rušenje Poljuda i izgradnja novoga na istom mjestu, a Hajduk bi za to vrijeme igrao na Parku Mladeži koji bi također bio obnovljen i primao bi 10.000 gledatelja. Nakon povratka Hajduka na Poljud, gradu Splitu bi ostao moderan mali stadion sa atletskom stazom. Druga, manje realna opcija je obnova Poljuda.”

Kako generirati gubitak novca, dok Poljud bude van funkcije, a svi znamo kolike prihode nosi stadion na dan utakmice s ovolikom brojnošću?

“Ta pitanja ostaju otvorena. Ključno je koliko će taj period potrajati. Split treba, novi, moderan stadion, Poljud više nije upotrebljiv, ima previše nedostataka kao što je prava mix zona, adekvatnih vip lože i ostale mogućnosti komercijalnih prihoda kao na drugim europskim stadionima.”

Izvješće statičara je da Poljud više nije siguran i da velike rekonstrukcije ne dolaze u obzir?

“Novinari su najbolji svjedoci nedostataka. Ako je kiša, ja moram pokupiti sve stvari i otvoriti kišobran. Pozicija je previsoko, nemamo dobri vidljivost, većinu situacija moramo provjeriti preko tableta, a i ulaz za novinare je spojen sa B ložom, stvaraju se gužve. Što se tiče krova tu je struka rekla svoje, tu rekonstrukcija ne dolazi u obzir.”

Pitanje svih pitanja odnos Marka Livaje i Gonzala Garcije?

“Moram se vratiti na prošlo ljeto. Kada dovodiš trenera za kojega znaš kako će igrati, koje su mu glavne karakteristike, a znaš i koje su karakteristike tvojih glavnih igrača…onda Livaji ili ne dovodiš takav profil trenera ili moraš znati da će biti problema, kao što vidimo da ih ima. Doći će novi sportski direktor, tu treba napraviti ozbiljan razgovor. Naravno da ima mjesta za obojicu u klubu, ali je jako teško predvidjeti kako će se stvari događati.”

Tko će biti novi sportski direktor, Vučević je na odlasku?

“Vučević odrađuje zadatke do dolaska novog sportskog direktora. On će biti stranac, to je sve što u ovom trenutku znam.”