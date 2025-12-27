Slot zadovoljan: ‘Bilo je jako dirljivo, a Wirtz je napravio puno više od gola’

Podijeli :

Sedam uzastopnih utakmica bez poraza, četiri uzastopne pobjede, od čega tri u Premier ligi. Ne izgleda puno bolje kada se gleda igra na terenu, ali rezultati su se popravili. Liverpool je u posljednjoj utakmici na Anfieldu u 2025. godini pobijedio Wolverhampton u dvoboju koji je imao iznimno emotivan uvod.

Ovo je prvi susret dviju momčadi za koje je igrao Diogo Jota otkako je tragično preminuo u prometnoj nesreći. Njegova dva sina izašla su na Anfield u pratnji kapetana Liverpoola Virgila van Dijka, a tribine su bile ispunjene zastavama, šalovima i dresovima s njegovim imenom.

„Bilo je iznimno dirljivo sve što se dogodilo na ovom meču. Naši navijači iz utakmice u utakmicu pokazuju najveće poštovanje prema Diogu i njegovoj obitelji, ali i navijači drugih klubova također. Danas je bilo isto – zaista poseban trenutak za sve nas, ali i za njegovu suprugu i djecu“, rekao je nakon utakmice Arne Slot.

O utakmici:

„Zadovoljan sam s aspekta da je u nogometu važan konačan rezultat. Toliko puta smo ove sezone igrali dobro, a rezultat nije bio tu. Na kraju, ono što mi se sviđa jest upravo rezultat.

Naravno, ima i pozitivnih stvari koje možemo izvući. Morao sam uvesti Conora Bradleya i Kodija Gakpa koji nisu puno trenirali ovaj tjedan, ali na kraju – pobjeda je pozitivna stvar“, dodao je Slot.

Pohvalio je Floriana Wirtza, koji je na ovoj utakmici postigao svoj prvi gol za Liverpool:

„Svi u momčadi znaju i vide koliko je do sada napravio za nas, stvara prilike i bio je blizu gola, ali mislim da je Florian danas napravio mnogo više od samog postignutog gola. A sigurno će ih još mnogo dati za nas.“

I sam Wirtz bio je zadovoljan:

„Bio sam jako sretan, i još uvijek jesam. Bilo je lijepo osjećati se na terenu, uz naše navijače. Uvijek sam vjerovao da će doći dan kada ću postići gol. Naravno, želio sam da to bude ranije, ali na kraju sam se pomirio s tim. Znao sam da ću nastaviti truditi se i da neću prestati davati sve od sebe“, rekao je Wirtz nakon utakmice.

„Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, a onda smo nekako izgubili konce, no uspjeli smo se vratiti. Svi radimo zaista naporno. U posljednjih 20 minuta sami smo si otežali posao, ne znam točno zašto se to dogodilo. To moramo promijeniti.

Želimo to promijeniti. Želimo se boriti i biti na vrhu ljestvice. Nismo imali lagan početak, ali igramo bolje i osvajamo bodove“, zaključio je.

Sljedeću utakmicu Liverpool igra ponovno na Anfieldu, prvog dana 2026. godine, a gost mu dolazi Leeds.