Slot: Većina utakmica Premier lige ne predstavljaju užitak

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Trener Liverpoola Arne Slot uključio se u raspravu o prekidima i priznao da je oslanjanje na situacije iz prekida dovelo do toga da utakmice Premier lige više „nisu užitak za gledanje“.

U pobjedi Arsenala protiv Chelseaja (2:1) sva tri gola pala su nakon kornera, a ponovno se u nogometnoj javnosti raspravlja o tome kako Arsenal pobjeđuje „ružno“, golovima iz prekida.

Vodeća momčad Premier lige već je izjednačila rekord po broju golova iz kornera u jednoj sezoni. Promatrajući podatke iz 2025./26., čak 27,5 % golova postignuto je iz prekida (bez jedanaesteraca), što je drugi najveći postotak od sezone 2009./10.

„Nije ružno. Za mene je to prekrasna igra, jer ima toliko kvalitete i moraš se jako prilagođavati onome što oni rade, a oni se isto tako moraju prilagođavati nama, pa su razlike vrlo, vrlo male. Te sitnice na kraju odlučuju ovakve utakmice“, rekao je trener Arsenala Mikel Arteta nakon nedjeljne utakmice.

Uoči dvoboja protiv Wolverhamptona svoje je mišljenje o toj temi dao i Arne Slot.

„Kad gledam utakmice drugih liga, pa i nizozemske, vidim da se poništavaju golovi iz prekida i dosuđuju prekršaji nad vratarima, pa pomislim:

‘To je velika razlika. Ovdje gotovo možeš udariti vratara u lice, a sudac će na to reći: ‘Samo nastavite.’’

Liverpool head coach Arne Slot says most Premier League matches are “no longer a joy to watch” with so many teams so dependent on set pieces. The Dutchman described it as “the new reality” of top-flight football in England with games increasingly stop-start due to a greater… pic.twitter.com/KBKqCTmQ21 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 2, 2026

„Prije svega, moramo to prihvatiti. Mislim da je to uglavnom slučaj ovdje u Premier ligi, jer ako gledam druge lige, tamo nema tolikog naglaska na prekide. Sviđa li mi se to? Mom nogometnom srcu, iskreno, ne. Prije 10 ili 15 godina uvijek sam se veselio gledanju Barcelone svake nedjelje navečer, ali meni većina utakmica u Premier ligi danas više nije užitak za gledanje“, rekao je Slot i nastavio:

„Ipak, utakmice su uvijek zanimljive jer su izrazito natjecateljske. To je ono što ovu ligu čini velikom – svatko može pobijediti svakoga – ali, kao nekome tko voli gledati nogomet, razlika u Premier ligi u odnosu na prije tri ili četiri godine je velika. Ipak, to nećemo promijeniti. Ne bih se čak ni iznenadio kad biste danas otišli gledati utakmicu nedjeljne amaterske lige i vidjeli da su 16-godišnjaci potpuno fokusirani na prekide.“