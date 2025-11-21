Slaven na Jagušićev pogon slavio protiv Vukovara i preuzeo treće mjesto HNL-a

Podijeli :

Marko Todorov CROPIX via Guliver Images

U petak su 14. kolo HNL-a otvorili Slaven Belupo i Vukovar 1991. Utakmica je bila bitna za obje momčadi. Slaven se i dalje bori za mjesto u europskim natjecanjima dok je Vukovar u borbi za ostanak i svaki bod im znači puno. Do pobjede od 4:1 je na kraju došla momčad iz Koprivnice.

Bolje su Farmaceuti ušli u susret, a to su naplatili nevjerojatnim golom Adriana Jagušića u 19. minuti. Krilo koje se našlo na pretpozivu Zlatka Dalića opalilo je s pola terena i pogodila za vodstvo Slavena. Samo šest minuta kasnije Marino Bulat je još jednom morao vaditi loptu iz svoje mreže.

Ovaj put je strijelac bio iskusni Makedonac Ilija Nestorovski. Do kraja poluvremena nije bilo pogodaka i Slaven je na predah otišao s prednošću od 2:0.

Vukovar je u drugom dijelu dva puta mogao smanjiti rezultat. Prvo je u 54. minuti Robinu Gonzalezu Ivan Čović obranio kazneni udarac da bi četiri minute kasnije Kolumbijac pogodio za 2:1. Ipak, zbog zaleđa je poništen pogodak i Slaven je zadržao prednost od 2:0.

Vukovarci nisu odustajali te su u 65. uspjeli zabiti toliko željeni pogodak. Vito Čaić se našao u dobroj poziciji te je opucao po golu, a ona se od Čovića odbila u gol te je vrataru Slavena upisan autogol. Za Vukovarce taj pogodak na kraju nije bio značajan jer je samo šest minuta kasnije Jagušić zabio svoj drugi gol za 3:1 Slavena.

Nisu Farmaceuti stali nakon toga. U 79. minuti je svoj drugi gol na utakmici zabio Nestorovski te je Slaven Vukovaru pobjegao na nedostižnih 4:1.

Slaven je ovom pobjedom došao do 21 boda te su sada na trećem mjestu prvenstvene ljestvice. Što se tiče Vukovara, oni se nalaze na pretposljednjem mjestu s jednim bodom više od Osijeka koji će ovog vikenda protiv Lokomotive na Opus Areni tražiti izlazak iz krize.