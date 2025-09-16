Slave povijesnu pobjedu i novi travnjak pa poručuju: ‘Ulaznice za ovaj HNL susret samo 1 euro!’

Podijeli :

HNK Gorica

Nakon povijesne pobjede u Maksimiru protiv Dinama (2:1), Gorica na svom terenu u 7. kolu HNL-a dočekuje Slaven Belupo.

“Nakon fantastične pobjede na Maksimiru i našeg šestog uzastopnog gostovanja ove sezone, došlo je vrijeme za povratak kući, pred naše navijače i na novi travnjak”, objavila je na društvenim mrežama Gorica.

U nedjelju će Gorica prvi put u ovoj sezoni biti domaćin, a stiže im klub iz Koprivnice.

Kako je najavila Gorica, bit će to posebna utakmica za njih ne samo jer dolazi nakon povijesne pobjede nego i zbog premijere novog travnjaka čije je postavljanje dovršeno prije nekoliko dana. Za tu prigodu pripremili su i posebnu cijenu ulaznica za navijače.

“S obzirom da je utakmica posebna, za nju vrijede i posebne cijene – ulaznice za sve sektore možete kupiti za samo 1 euro“, objavila je Gorica.