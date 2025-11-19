Škotski kapetan: Nisam mogao izbiti iz glave Dioga Jotu

Škotska će ponovno zaigrati na svjetskoj smotri, prvi put još od 1998.
U odlučujućoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine Škoti su u Glasgowu na Hampden Parku pobijedili Dansku 4:2.
Do pobjede je stigla pogocima Scotta McTominaya, Lawrencea Shanklanda, Kierana Tierneya i Kennyja McLeana, dok su za Dansku strijelci bili Rasmus Højlund i Patrick Dorgu. Tierney i McLean su bili junaci susreta s obzirom da su u 93., odnosno 98. zabili pobjedničke golove za škotsku reprezentaciju.
Škotski kapetan Andrew Robertson kasnije je govorio o svom pokojnom klupskom kolegi Diogu Joti, Portugalcu koji je prije četiri mjeseca poginuo u prometnoj nesreći.
“Danas sam znao da mi je ovo možda i zadnja prilika da odem na Svjetsko prvenstvo. Nisam mogao iz glave izbiti svog prijatelja Dioga Jotu. Pričali smo puno o Svjetskom prvenstvu. Obojica smo propustili Katar. Pričali smo kako bi lijepo bilo da obojica odemo na Svjetsko prvenstvo. Znam da mi se negdje smije odozgo”, rekao je Robertson.
