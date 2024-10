Skomina komentirao suđenje Jadranskog derbija: Livaja i Smolčić su trebali dobiti kartone

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Jadranski derbi na Rujevici u 8. kolu SuperSport HNL-a završio je remijem bez golova, a sudačke odluke iz te, ali i drugih utakmica analizirao je slovenski sudac Damir Skomina.

Najprije se osvrnuo na sukob igrača koji je izbio krajem prvog poluvremena na Rujevici, a nikome nije dodijeljen karton.

“UEFA je jasno dala naputke da ne želi ovakve slike, da želi nogomet. Kad ti netko da naputak, ima da se toga držiš. Ako igrači nisu sankcionirani, onda im je to OK i na sljedećoj utakmici će netko drugi dati karton pa se onda igraču ništa nije jasno. Na Euru je bilo jasno da su svi prigovori kažnjavani osim onih kapetana. Suci sad imaju toliku zaštitu… Trebao je dati kartone inicijatorima, mislim da su to bili kapetani (Smolčić i Livaja)”, rekao je Skomina za MAXSport.

Komentirao je i dva slučaja u kojima je Lokomotiva tražila penale u porazu na Maksimiru:

“Ti da bi intervenirao iz VAR-a, moraš imati jasan dokaz tko je koga udario. Za mene ovo nije jasna situacija. VAR je tu da spriječi čiste i jasne pogreške. Što se tiče navodnog gaženja Mudražije… Na osnovu snimke, ne možeš reći da je nešto jasno i čisto, da je netko nekog nagazio. Još lopta ne ide prema tom igraču“, rekao je pa nastavio o poništenom golu Gorice protiv Slavena:

“Da nemamo VAR-a, bila bi katastrofa da je ovaj gol priznat. Sudac je u drugoj situaciji krivo stajao od samog početka akcije pa nije vidio kazneni udarac. VAR se, naravno, morao uključiti i ispraviti ga. Dogodi se, sucu će trebati još iskustva, mlad je. Ta utakmica je trebala i morala biti bolje odsuđena”, zaključuje Skomina.