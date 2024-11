SKener: ŠAH-in, Bjelica se našao u pat poziciji!

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Nakon Bratislave se sasvim drukčija slika kazala. Bila je lijepa, ne i posve realna. Ostaje još jedna meč lopta i nemirne Bjeličine noći

Nurat ŠAH-in više je dio ovog teksta zbog detalja u naslovu. Borussijin šah-mat u Zagrebu je zbog previše faktora bio neizbježan. Viceprvak Europe, logistički jak, poslovno pametan i natjecateljski ambiciozan ipak pripada ešalonu klubova koji smiju gledati u smjeru ‘pehara s ušima’. A ova nam je utakmica pokazala još jednom da su Slovan, Salzburg, Celtic, pa Sturm, Young Boys, Girona naša liga.

Dinamo je zagrizao jedan veliki zalogaj, a nakon Salzburga i Bratislave već smo birali suparnika u nokaut fazi. Takvi smo skloni euforiji/tragediji i pretjerivanjima. No novi format je zato zanimljiviji, postoji još jedna meč lopta 10. prosinca. A znaju već iz povijesti Kelti kako se mogu provesti u Maksimiru. Mogli bismo sada ulaziti u analizu utakmice, taktike, vidjeli smo suprotna mišljenja nogometnih stručnjaka o vođenju utakmice, no što god da je Bjelica pokušao bilo bi osuđeno na samo jedno: ne možeš na Biokovo u japankama.

Nenad Bjelica je dočekan plebiscitarno, s velikom dozom sreće i želje da se dogode ona dobra, dobra, stara vremena. Navijači su se vratili, klub drukčije diše. I svi su očekivali reprizu. A postoji ona stara: teže je braniti. Tu mislimo prije svega na prvi Bjeličin mandat. Kada je preuzeo momčad Bjelica je istaknuo dvije stvari: Jakirović je napravio sjajan posao, a Dinamo ima širok kadar. Baš me zanima kako danas s protokom vremena razmišlja Dinamov trener o toj izjavi.

Što se u međuvremenu dogodilo?

Nenad Bjelica nije radio selekciju momčadi, na osnovu prvog dojma, a mogao ga je steći samo gledanjem bio je zadovoljan. U prvoj pravoj, velikoj utakmici u Munchenu vidjelo se da kompletna obrana ne može odgovoriti na pravi pritisak. No, to se u bavarskoj metropoli moglo prihvatiti. No, već utakmica protiv Osijeka u Maksimiru dala je naslutiti da je, (iskreno ću reći i ja sam pomislio da je obrana bolja). No, sve su se manjkavosti dale vidjeti kroz utakmice koje je Dinamo igrao ove sezone. I realno, tu Dinamova skautska služba i sportski direktor i predsjednik nisu odradili najbolji posao. Bjelica je primio 15 golova u deset utakmica, od toga 6 u Ligi prvaka, sve ostale na domaćoj sceni. Sve to je nedvojbeno je razlog za brigu.

Nakon obrane preskočit ćemo vezni red. Dinamo je u sezonu ušao sa dva prava napadača – Bruno Petković, koji može biti i vezni i Sandrom Kulenovićem. Upravo je dečko iz Travnog odigrao sjajno sezonu, svi smo ga gurali u reprezentaciju, a taj ogroman kamen koji mu je stavljen na leđa se sad osjeti. Nažalost, situacija s Brunom Petkovićem je u najmanju ruku čudna. Igrao je, pa nije, trenirao je, pa nije. Očito nije postavljena kvalitetna dijagnostika, a čini mi se da ni Bjelica nije spreman posve objasniti što se dogodilo s Petkovićem. Jer i kada šepa i samo hoda on je za Dinamovu igru – predragocjen.

Vratimo se vezi, krilima. Tu je pregršt potencijala, bogatstvo kakvo se skriva u malom brojku ovakvih razvojnih klubova kakav je Dinamo. Dva su igrača iskočila u prvi plan. Martin Baturina i Petar Sučić. Nažalost po Dinamo, a srećom po hrvatski nogomet taj je dvojac bio standardan i u reprezentaciji pa smo došli do toga da Baturina svaki treći dan igra veliku utakmicu. I neka koja nema taj prizvuk u domaćem prvenstvu, toliko je Bjelici bila važna da je Baturina morao igrati. Poznato je da je Dinamov trener pragmatičan i ne baš sklon riziku. Voli imati skupinu igrača, a to nije onaj ogroman i širok kadar kojem vjeruje. I kad se dio igrača ozlijedi, dio iscrpi, dolazi do stanja da Dinamo ne funkcionira svaki treći dan. I to je ogroman problem s kojim se sad nosi Nenad Bjelica, to je za njega u šahovskom riječniku rečeno sada svojevrsna pat-pozicija. Da stvar bude gora, već je imao i dvije incidentne situacije – manju s Pierreom-Gabrielom i veću sa Sammy Mmaeeom. To je također indikator da u svlačionici baš ne štima sve najbolje.

Što je dobro za Dinamo? Još uvijek je aktivan u Ligi prvaka, što se domaćeg prvenstva tiče Hajduk i Rijeka su ozbiljni suparnici, no realno, kad je Dinamo kompletan, kada više neće imati europskog posla ima najbolju momčad i favorit je za naslov prvaka. No, da bi se idealan scenarij dogodio, sljedećih nekoliko tjedana za Bjelicu i Dinamo su ključna.