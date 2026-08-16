Hrvatska štafeta bez finala, iste ‘sreće’ i naši plivači u pojedinačnim dionicama

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Hrvatska štafeta na 4x100 m mješovito ostala je u nedjelju bez plasmana u finale na Europskom prvenstvu koje se održava u Parizu, kao i Niko Janković, Karlo Perčinić i Franko Grgić koji su nastupili u kvalifikacijama na 400 m slobodno.

Štafeta u satsavu Luka Čarapović, Filip Mujan, Vili Sivec i Vlaho Nenadić zauzela je 12. mjesto u kvalifikacijama s vremenom 3:34.87, dok je najbrža bila ruska štafeta s vremenom 3:30.81.

Grgić je bio 22. u kvalifikacijama s 3:49.51, Janković je zauzeo 45. mjesto (3:59.56) , a Perčinić 48. (4:00.73). Najbrže vrijeme kvalifikacija 3:45.22 imao je Nijemac Oliver Klemet.