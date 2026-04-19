Sjajni Petar Musa zabio nova dva gola i postao najbolji strijelac MLS-a

AP Photo/Brandon Wade via Guliver Image

U noći sa subote na nedjelju je FC Dallas je remizirao s Los Angeles Galaxyjem rezultatom 2:2, a ključnu ulogu u tom susretu za momčad iz Teksasa imao je hrvatski reprezentativac Petar Musa.

Napadač Dallasa zabio je dva gola te je podebljao svoj konto na čak devet zabijenih pogodaka u novoj sezoni. Musa je u sedmoj minuti doveo svoju ekipu u vodstvo da bi u 38. zabio za 2:0.

No, Dallas nije zadržao prednost do kraja poluvremena pa je Los Angeles Galaxy u 43. smanjio preko Lucasa Agustina Sanabrije Magola, a onda je u trećoj minuti nadoknade Joseph Paintsil pogodio za konačnih 2:2.

Dallas je ovim remijem došao na sedmo mjesto Zapadne konferencije te nakon osam odigranih utakmica imaju 13 bodova.