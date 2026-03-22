Sjajni Musa pogodio za pobjedu u ludoj utakmici MLS-a

xDasxMitchellx via Guliver Image

Nogometaši Dallasa slavili su protiv Houston Dynama s 4:3 u vrlo dinamičnoj i preokretima ispunjenoj utakmici, a odlučujući pogodak postigao je hrvatski napadač Petar Musa.

Dallas je sjajno krenuo i već nakon 15 minuta imao prednost od 2:0 zahvaljujući dvama golovima Logana Farringtona. Ipak, Houston se brzo vratio u igru i do kraja prvog poluvremena preokrenuo rezultat na 3:2. Ključnu ulogu imao je Guilherme koji je postigao jedan pogodak te asistirao Eriku Sviatchenku i Lawrenceu Ennaliu.

Musa je susret započeo s klupe, ali je ušao odmah na početku drugog dijela. Dallas je izjednačio u 54. minuti nakon autogola Sviatchenka.

Pobjednik je odlučen u 86. minuti kada je Joaquin Valiente ubacio s lijeve strane, a Musa se sjajno ubacio ispred obrane i iz blizine zabio za konačnih 4:3.

Hrvatski reprezentativac tako je stigao do šestog gola u pet utakmica MLS-a ove sezone te se trenutačno nalazi na drugom mjestu ljestvice strijelaca, iza Sama Surridgea iz Nashvillea koji ima sedam pogodaka.