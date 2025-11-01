Zadnji put kada je Rijeka slavila na Maksimiru, Dinamo je ostao bez trenera

Drugoplasirani Dinamo u susret ulazi nakon neugodnog poraza 1:0 kod Vukovara, dok je Rijeka sedma na ljestvici i uoči derbija dolazi raspoložena nakon uvjerljivog domaćeg slavlja protiv Osijeka (4:2).

Evo kako bi trebao izgledati Dinamov sastav u derbiju protiv Rijeke Delegacije Dinama i Rijeke ponovno bez zajedničkog ručka, Mišković stiže u maksimirsku ložu

Zanimljiv podatak otkriva da je prošlo točno 1431 dan od posljednje Rijekine pobjede na Maksimiru. Bilo je to 1. prosinca 2021. u četvrtfinalu Kupa, kada je Rijeka slavila 3:1 pogocima Jorgea Obregona, Josipa Drmića i Roberta Murića, dok je za Dinamo zabio Marko Tolić.

Tada je Rijeku vodio Goran Tomić, a Dinamo Damir Krznar, kojem je to bila posljednja utakmica na klupi Modrih. Naime, nakon ispadanja je podnio ostavku.

Uoči današnjeg derbija pod pritiskom je i aktualni trener Dinama Mario Kovačević, kojem bi eventualni poraz mogao ozbiljno ugroziti poziciju. Rijeka, pak, već osam uzastopnih utakmica ne zna za pobjedu u Zagrebu – Dinamo je u tom razdoblju slavio šest puta, a dvije su utakmice završile remijem.