Vratar Slaven Belupa: Očekuje nas teško gostovanje u Splitu

Hajduk i Slaven Belupo u nedjelju od 21 sat na Poljudu odigrat će utakmicu trećeg kola SuperSport HNL-a.
Na konferenciji za medije susret je najavio 29-godišnji vratar Slavena Osman Hadžikić, koji je ovog ljeta stigao iz Veleža nakon isteka ugovora.
“Očekuje nas teško gostovanje u Splitu. Mislim da svi naši igrači jedva čekaju igrati pred punim Poljudom. Vjerujem da ćemo svi dati svoj maksimum da dođemo možda s tri boda ili bar s jednim. Nažalost, protiv Rijeke smo primili gol u 93. minuti. Pokazali smo ipak dobar karakter”, rekao je Hadžikić.
Hajduk je prvenstvo otvorio s dvije pobjede, protiv Istre i Gorice, dok je u četvrtak u produžecima poražen od Dinamo Cityja u Tirani i ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
S druge strane, Slaven je u prva dva kola upisao po jednu pobjedu (Varaždin) i poraz (Rijeka), osvojivši ukupno tri boda.
