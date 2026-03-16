Veliko pojačanje u borbi za opstanak: Vukovar doveo stopera koji je igrao u Ligue 1

BaptisteAutissier by Guliver

HNK Vukovar 1991 dobio je novo pojačanje u borbi za ostanak u SuperSport HNL.

Kako prenosi Index.hr, novi igrač kluba postao je Halid Šabanović, 26-godišnji desni bek iz Sarajevo, koji je s Vukovarcima potpisao ugovor do kraja sljedeće sezone.

Šabanović iza sebe ima zanimljiv međunarodni i regionalni put. Tijekom karijere igrao je za FK Sarajevo i FK Mladost Kakanj, a potom se okušao i u Francuskoj, gdje je nosio dresove Angers SCO i Valenciennes FC. Bez kluba je od srpnja 2025., kada je završila njegova epizoda u Angersu. U Ligue 1 upisao je 15 nastupa i postigao dva pogotka.

Iako je riječ o igraču s ozbiljnim iskustvom, jasno je da će mu trebati određeno vrijeme da se vrati u natjecateljski ritam. Posljednju službenu utakmicu odigrao je 12. travnja 2025., što znači da je gotovo godinu dana izvan pravog natjecateljskog pogona. Zbog toga se ne očekuje da odmah bude u optimalnoj formi, posebno u zahtjevnoj završnici sezone.

Njegov dolazak stiže u osjetljivom trenutku za Vukovar. Klub je danas smijenio trenera Silvijo Čabraja i na klupu doveo Tomislav Stipić, pa je jasno da se u završnici prvenstva pokušava trgnuti svim raspoloživim potezima. Pred Vukovarcima je teška borba za ostanak, a svaki novi igrač mogao bi imati važnu ulogu.