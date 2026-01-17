Varaždin slavio u dvije pripremne utakmice, zabljesnuo bivši igrač Hajduka!

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin je u subotu u sklopu priprema odigrao dvije prijateljske utakmice u Dubaiju i u obje su slavili.

Varaždin je u pripremnoj utakmici protiv Al Ittifaqa upisao uvjerljivu pobjedu 4:2 u sklopu priprema pred nastavak HNL sezone.

Susret Varaždina i Al Ittifaqa je obilježio 21-godišnji bivši napadač Hajduka Mate Antunović, koji je zabio hattrick, dok je još jedan gol dodao novi veznjak Ivan Canjuga.

Odigrao je Varaždin i još jednu pripremnu utakmicu ove subote, protiv Emirates Cluba slavili su 2:0, zabili su Mamić i Duvnjak.

Varaždin je trenutno šest momčad HNL-a s 23 boda.