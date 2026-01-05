Varaždin ide na pripreme u Dubai, Šafarić optimističan: ‘Nadam se da ćemo opet biti blizu vrha’

Podijeli :

Nogometaši Varaždina započeli su pripreme za drugi dio sezone s vidljivim optimizmom, potkrijepljenim rezultatima iz godine koja je, kako sportski tako i organizacijski, ušla u klupsku povijest kao najuspješnija dosad.

Na prozivci i prvom okupljanju momčadi planove je iznio sportski direktor i trener Nikola Šafarić, koji je najavio ambiciozne, ali realne ciljeve te detaljno objasnio kadrovsku situaciju uoči odlaska na zimske pripreme u Dubai.

Varaždinci su s radom krenuli u ponedjeljak, a Šafarić je odmah naglasio kako se klub ne želi opterećivati tablicom, iako je svjestan koliko su razlike među momčadima male.

„Kao i svake godine, imamo ambiciju napraviti što bolji rezultat. Znamo da je stanje na ljestvici tijesno i da te praktički jedna utakmica može odvesti dva mjesta gore ili dolje, ali ne želimo se time opterećivati. Na nama je da od prvog dana priprema damo sve od sebe, da budemo maksimalno fokusirani i da idemo utakmicu po utakmicu“, poručio je trener Varaždina.

Na popisu za pripreme nalazi se 27 igrača, dok su na prvom treningu bila prisutna njih 24. Zbog objektivnih razloga momčadi su se privremeno izostali Iuri Tavares, kojem je otkazan let, Ivan Mamut zbog privatnih obaveza te Mario Mladenovski, koji se bori s temperaturom, no svi će se naknadno priključiti radu.

Zimski prijelazni rok donio je i određene promjene. Domagoj Begonja i Rufat Abdullazade odlaze na posudbe kako bi uhvatili kontinuitet igranja. Šafarić je pritom naglasio razvojni aspekt tih odluka:

„Begonja je pokazao da se na njega može računati u budućnosti. Cilj posudbe je da u ovih šest mjeseci uhvati ritam utakmica, skupi minutažu i dokaže da se na njega može ozbiljno računati sljedeće sezone… Nadamo se da će se u ovih šest mjeseci dići pa ćemo vidjeti što će biti na ljeto.“

U svlačionicu su stigla i nova imena. Ivan Canjuga vraća se kao dijete Varaždinove Akademije, dok je Gregor Sikošek doveden s iskustvom igranja u Gorici i Mariboru. Iako je kadar uglavnom stabilan, planove su djelomično poremetile ozljede Frana Maglice i Petra Bočkaja.

„Imamo kvalitetan kadar za nastavak sezone… S Bočkajem ćemo biti oprezni i nećemo žuriti, dok bi Maglica već sljedeći tjedan mogao biti u punom treningu“, objasnio je Šafarić.

Prvi dio priprema Varaždin će odraditi kod kuće, uz pripremnu utakmicu protiv Sesveta u subotu prijepodne. Nakon toga slijedi put u Dubai, gdje će momčad odraditi središnji dio zimskog ciklusa i odigrati tri prijateljske utakmice. Već su dogovoreni ogledi protiv FC Kairata i Al Ittifaqa, dok se treći suparnik još traži.

Govoreći o ciljevima, Šafarić je ostao čvrsto na zemlji, ali nije skrivao ambiciju.

„Cilj nam je stabilnost u sredini tablice… Nadamo se da ćemo i ove godine biti blizu vrha, odnosno gornjeg dijela tablice, a onda je na nama da iskoristimo taj trenutak.“

Poseban naglasak tijekom priprema bit će stavljen na obrambenu igru, segment koji je prošle sezone bio jedno od zaštitnih obilježja Varaždina.

„Napadački smo se podigli i zabijamo više golova, ali faza obrane malo je popustila i nadam se da ćemo se uspjeti vratiti na razinu od prošle sezone“, zaključio je trener.

Varaždin je polusezonu zaključio na šestom mjestu hrvatskog prvenstva, no s tek tri boda zaostatka za trećeplasiranom Istrom.