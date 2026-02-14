UŽIVO

DINAMO – ISTRA 1:0 Modri zasluženo vode, gosti nisu zapucali prema Livakoviću

Nogomet 14. velj 202613:08 > 16:09 0 komentara
AP Photo Darko Bandić

Dinamo od 15 sati na Maksimiru dočekuje Istru 1961 u 22. kolu SuperSport HNL-a. Modri u susret ulaze nakon remija bez pogodaka kod Rijeke, dok je Istra u prošlom kolu izgubila 3:2 na gostovanju kod Vukovara u Osijeku. Dinamo je vodeći s pet bodova prednosti ispred Hajduka, koji sutra gostuje kod Osijeka, dok je Istra četvrta i zaostaje 15 bodova za Modrima. U prvom međusobnom ogledu ove sezone Dinamo je slavio 3:0, a u Puli je Istra uzvratila pobjedom 2:1. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!

16:09

47'

Žuti karton zaradio je Prevljak nakon povlačenja Mišića.

16:07

46'

Počeo je nastavak susreta. Galešić je ušao kod Dinama umjesto Domingueza koji je imao žuti karton. Kod Istre je Heister zamijenio Kumara.

15:51

Poluvrijeme

15:48

45'

Igrat će se minimalno dvije minute sudačke nadoknade. 

15:41

38'

Stojković je pucao iz voleja, ali lopta je otišla preko gola. U istoj toj akciji, Miettinen je napravio prekršaj na Topiću i dobio žuti karton zbog toga.

15:37

35'

Prvi žuti karton na dvoboju dobio je Dominguez. Povlačio je Ahmetija i ušao u Ercegovu bilježnicu.

15:32

30'

Istra još nije zapucala prema vratima Dominika Livakovića

15:29

26' GOOOOOL!

Dinamo je nakon kornera zabio, a iako je isprva označeno zaleđe, pogodak je nakon VAR provjere priznat. Zajc je dugom loptom prebacio igru na suprotnu stranu, Mišić je dobio zračni duel i glavom spustio loptu u gužvu, a nakon nekoliko odbijanaca Scott McKenna iz neposredne blizine pospremio je loptu u mrežu.

15:26

23'

Lijepo su kombinirali Zajc i Beljo, pucao je potonji, no Marešić je sjajno to blokirao i poslao loptu u korner.

15:24

22'

Pucao je Mišić iz velike udaljenosti, otišlo je to malo iznad gola.

