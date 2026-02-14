DINAMO – ISTRA 1:0 Modri zasluženo vode, gosti nisu zapucali prema Livakoviću

Podijeli :

AP Photo Darko Bandić

Dinamo od 15 sati na Maksimiru dočekuje Istru 1961 u 22. kolu SuperSport HNL-a. Modri u susret ulaze nakon remija bez pogodaka kod Rijeke, dok je Istra u prošlom kolu izgubila 3:2 na gostovanju kod Vukovara u Osijeku. Dinamo je vodeći s pet bodova prednosti ispred Hajduka, koji sutra gostuje kod Osijeka, dok je Istra četvrta i zaostaje 15 bodova za Modrima. U prvom međusobnom ogledu ove sezone Dinamo je slavio 3:0, a u Puli je Istra uzvratila pobjedom 2:1. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!