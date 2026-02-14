DINAMO – ISTRA 1:0 Modri zasluženo vode, gosti nisu zapucali prema Livakoviću

Dinamo od 15 sati na Maksimiru dočekuje Istru 1961 u 22. kolu SuperSport HNL-a. Modri u susret ulaze nakon remija bez pogodaka kod Rijeke, dok je Istra u prošlom kolu izgubila 3:2 na gostovanju kod Vukovara u Osijeku. Dinamo je vodeći s pet bodova prednosti ispred Hajduka, koji sutra gostuje kod Osijeka, dok je Istra četvrta i zaostaje 15 bodova za Modrima. U prvom međusobnom ogledu ove sezone Dinamo je slavio 3:0, a u Puli je Istra uzvratila pobjedom 2:1. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!
47'
Žuti karton zaradio je Prevljak nakon povlačenja Mišića.
46'
Počeo je nastavak susreta. Galešić je ušao kod Dinama umjesto Domingueza koji je imao žuti karton. Kod Istre je Heister zamijenio Kumara.
Poluvrijeme
45'
Igrat će se minimalno dvije minute sudačke nadoknade.
38'
Stojković je pucao iz voleja, ali lopta je otišla preko gola. U istoj toj akciji, Miettinen je napravio prekršaj na Topiću i dobio žuti karton zbog toga.
35'
Prvi žuti karton na dvoboju dobio je Dominguez. Povlačio je Ahmetija i ušao u Ercegovu bilježnicu.
30'
Istra još nije zapucala prema vratima Dominika Livakovića
26' GOOOOOL!
Dinamo je nakon kornera zabio, a iako je isprva označeno zaleđe, pogodak je nakon VAR provjere priznat. Zajc je dugom loptom prebacio igru na suprotnu stranu, Mišić je dobio zračni duel i glavom spustio loptu u gužvu, a nakon nekoliko odbijanaca Scott McKenna iz neposredne blizine pospremio je loptu u mrežu.
23'
Lijepo su kombinirali Zajc i Beljo, pucao je potonji, no Marešić je sjajno to blokirao i poslao loptu u korner.
22'
Pucao je Mišić iz velike udaljenosti, otišlo je to malo iznad gola.
