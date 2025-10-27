Trenera Rijeke pitali je li ovo bila najbolja utakmica otkad je stigao na Rujevicu, evo što je rekao

Podijeli :

HNK Rijeka

Španjolac na klupi Rijeke podijelio je svoje dojmove nakon pobjede.

U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2.

Bio je to zanimljiv i sadržajan derbi na Rujevici.

Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55). Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2-4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao trener Rijeke – Victor Sanchez:

“Čestitam prije svega igračima, jako sam sretan današnjom izvedbom. Bio je ovo težak tjedan za nas, nakon europskog izazova u dva dana, no igrači su napravili sjajan posao. Jako sam sretan i zbog navijača, mogu sada uživati u dvije pobjede zaredom, najljepše je u nogometu kada vidite tu sinergiju navijača i igrača, za nas je to jako važno. Jako dobra igra, jako dobar rezultat, moramo samo nastaviti ovako. Pomakli smo ljestvicu prema gore, stalno ih guramo da budu još bolji i ostanu na ovom nivou”, poručio je.

Sanchez je upitan je li ovo najbolja utakmica otkad je preuzeo Rijeku:

“Najbolja utakmica? Ok, ali nadam se da će iduća biti takva.”

Zahvalio se i igračima:

“Moramo nastaviti tako, ne želim se uspoređivati s onima ranijima, no mislim da radimo najbolje što možemo, moramo biti na vrhuncu naših izvedbi. Zahvalan sam igračima jer predano i jako rade, rastemo kao momčad, dajemo priliku i drugim igračima za igru što je jako važno. Ne smijemo nikoga zaboraviti, bit će ozljeda i kartona, svaki igrač nam treba. Odigrali smo stvarno dobru, kompletnu utakmicu.”

Rijeka je unatoč pobjedi ostala na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice, no sa samo dva boda manje od trećeplasirane Lokomotive. S druge strane, Osijek je tek deveti.