Kraj drame: Svetina zbog Mamića odlučio odstupiti, evo tko će ga naslijediti!

Odstupio je prije skupštine na kojoj je Marijan Kustić, predsjednik Saveza, planirao njegovo smjenjivanje. Budući da je većina članova Izvršnog odbora bila uz Kustića, Svetina je odlučio da je bolje sam otići nego biti prisilno smijenjen.

Izvršni odbor HNS-a: Kustić pod pritiskom smjenjuje Svetinu, ima li devet ruku?

Podsjetimo, Svetina je nedavno viđen na ručku u restoranu Udovice u Hercegovini u društvu Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa, te još dva visokopozicionirana predstavnika hrvatskog nogometa – Božidar Šikić i Neven Šprajcer.

Njegov nasljednik bit će Josip Tomaško, dosadašnji zamjenik, dugogodišnji djelatnik HNS-a i voditelj natjecanja.