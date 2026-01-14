Kraj drame: Svetina zbog Mamića odlučio odstupiti, evo tko će ga naslijediti!

Tomislav Svetina više nije glavni tajnik HNS-a.
Odstupio je prije skupštine na kojoj je Marijan Kustić, predsjednik Saveza, planirao njegovo smjenjivanje. Budući da je većina članova Izvršnog odbora bila uz Kustića, Svetina je odlučio da je bolje sam otići nego biti prisilno smijenjen.
Podsjetimo, Svetina je nedavno viđen na ručku u restoranu Udovice u Hercegovini u društvu Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa, te još dva visokopozicionirana predstavnika hrvatskog nogometa – Božidar Šikić i Neven Šprajcer.
Njegov nasljednik bit će Josip Tomaško, dosadašnji zamjenik, dugogodišnji djelatnik HNS-a i voditelj natjecanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!