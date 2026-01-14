Izvršni odbor HNS-a: Kustić pod pritiskom smjenjuje Svetinu, ima li devet ruku?

Podijeli :

Drago Sopta/HNS

Prema informacijama koje su do nas stigle sinoć, Svetina intenzivno lobira kako bi se izbjeglo glasovanje o njegovoj smjeni. U opticaju je i priča o „snažnom adutu“ koji navodno nosi u torbi, ali koji bi mogao izvući tek u slučaju da se situacija po njega dramatično pogorša.

Dok smo posljednjih godina uglavnom izvještavali o sportskim uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije, o osvajanju Zlatne lopte, globalnoj afirmaciji Vatrenih i milijunima eura koji su se slijevali u blagajnu HNS-a, činilo se kako su afere ostale iza nas – zajedno s bijegom Zdravka Mamića. No, događaji iz Hercegovine pokazali su da duh prošlosti i dalje lebdi nad krovnom nogometnom organizacijom.

U ugostiteljskom objektu Udovica, na pola puta između Mostara i Čitluka, „slučajno“ su se susreli Zdravko Mamić, Tomislav Svetina i Božidar Šikić. Mlada janjetina s kapulicom postala je simbol susreta koji je uzdrmao Savez, bez obzira na tvrdnje sudionika da razgovora nije bilo. Malo je poznato da je predsjednik HNS-a Marijan Kustić znao za taj hercegovački izlet, no odlučio se zadržati u Dubrovniku, u – kako se kolokvijalno opisuje – „ljepšem društvu“.

ANKETA / Je li se Svetina slučajno sreo sa Zdravkom Mamićem? Svetina o susretu s Mamićem: ‘Ne mogu utjecati na to koga ću sresti’

Nakon što je Slobodna Dalmacija razotkrila ovaj sastanak, pritisak na Marijana Kustića dodatno je pojačan. Od njega se traži da žurnim postupkom smijeni Tomislava Svetinu s mjesta glavnog tajnika HNS-a, ali i da ukloni Božidara Šikića, šefa Lokomotive i dugogodišnjeg bliskog suradnika Zdravka Mamića. Upravo su Svetina i Šikić krajem 2025. godine vještim političkim manevrom osigurali Svetinin reizbor na čelo Zagrebačkog nogometnog saveza, i to unatoč otvorenom protivljenju Dinama i njemu bliskih aktera.

U dijelu javnosti, ali i među protivnicima aktualnog saveznog establišmenta, hercegovački susret tumači se kao odlazak po „instrukcije“. Ne samo o tome kako dugoročno neutralizirati ideje Zvonimira Bobana, koji zagovara dubinsku reformu hrvatskog nogometa, nego i kako oslabiti utjecaj onih koji su Bobanu skloni – među njima i Ivana Bilića, predsjednika Hajduka. U istom kontekstu spominje se i pokušaj preslagivanja odnosa moći u Savezu, pa čak i politički „atentat“ na samog Marijana Kustića.

Situacija, međutim, nije crno-bijela. Unutar Izvršnog odbora postoje oni koje se percipira kao opoziciju, ali i oni koji pažljivo balansiraju između suprotstavljenih struja, često na rubu statutarne i političke prihvatljivosti. Jedan od njih je Damir Mišković, koji se trenutačno ne može jasno svrstati ni uz Dinamo ni uz Hajduk, iako ne treba zaboraviti da je riječ o čovjeku koji je godinama bio blizak Dinamov partner. Matematički gledano, Svetini je potrebno devet ruku kako bi izbjegao najteži udarac u karijeri – gubitak povjerenja i potencijalni kraj njegove savezne priče.

O sudbini Tomislava Svetine odlučivat će 17 članova Izvršnog odbora HNS-a: Marijan Kustić, Ante Vučemilović Šimunović, Nenad Horvatić, Damir Mišković, Ile Topuzović, Kristijan Antolović, Đuro Bukvić, Nenad Črnko, Ante Kulušić, Robert Markulin, Mario Smodlaka, Josip Kuterovac, Drago Lucić, Darko Raić Sudar, Slavko Prišćan i Božidar Šikić. Hoće li doći do raskola unutar IO-a, hoće li netko srušiti kvorum i ovu priču pretvoriti u dugotrajnu trakavicu, doznat će se u ranim poslijepodnevnim satima srijede?

Prema informacijama koje su do nas stigle sinoć, Svetina intenzivno lobira kako bi se izbjeglo glasovanje o njegovoj smjeni. U opticaju je i priča o „snažnom adutu“ koji navodno nosi u torbi, ali koji bi mogao izvući tek u slučaju da se situacija po njega dramatično pogorša.

Zdravka Mamića nema već godinama, a Marijan Kustić imao je dovoljno vremena da Savez očisti od tereta prošlosti i sebi osigura miran mandat. No, dolaskom Zvonimira Bobana u Maksimirsku 128 postalo je jasno da HNS više ne čeka bonaca, već nemirno i nepredvidivo more.