Stipić: Ja bih volio i dalje raditi u SHNL-u, mogu raditi sa starima i mladima

Stanusicx via Guliver Image

Hajduk je na Poljudu sa 6:3 bio bolji od Vukovara koji je već ispao iz lige. Dva pogotka postigao je Michele Šego, a među strijelce su se upisali i Roko Brajković, 17-godišnji Adam Huram te Iker Almena. Za goste su zabijali Jakov Gurlica i Jakov Puljić, dok je Lovro Banovec postigao i pogodak i autogol. Nakon susreta je trener slavonske momčadi Tomislav Stipić dao izjavu za medije.

“Obje ekipe su htjele igrati nogomet. Ljuti me što smo primili tri gola iz prekida, ali vjerujem da smo poslali jednu dobru poruku. Hajduku želim sve najbolje u idućoj sezoni.”

Govoreći o budućnosti kluba i planovima nakon ispadanja iz lige, Stipić je istaknuo zadovoljstvo razdobljem provedenim u Vukovaru te naglasio kako vjeruje u daljnji razvoj kluba i mladih igrača koji su se tijekom sezone nametnuli.

“Ja sam ovdje proveo dva divna mjeseca. Srdačni ljudi koji su svakog gosta primili kao obitelj. Ne bojim se za njihovu budućnost, vjerujem da će selekcija biti dobra. Isprofiliralo se jako puno mladih igrača koji su pobudili interes drugih klubova, tako da će biti potrebno dosta novih. Meni je ovo danas bio zadnji dan u klubu, ja neću biti dio tog projekta.”

Dotaknuo se i činjenice da je klub cijelu sezonu igrao izvan Vukovara, što je smatrao dodatnim otežavajućim faktorom u borbi za ostanak.

“Nema skraćenice do uspjeha. Ovaj klub mora proći određeni kameni put dok ne postane vrijedan član SHNL-a koji će imati respekt i protiv kojeg protivnici neće lagano upisati tri boda. Ove godine se nismo uspjeli spasiti.”

Na kraju je komentirao i vlastitu budućnost te poručio kako bi volio ostati raditi u hrvatskom nogometu.