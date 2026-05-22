Cibona nakon drame slomila Split i došla na korak od finala prvenstva Hrvatske

Foto: KK Cibona

U prvoj polufinalnoj utakmici košarkaške SuperSport Hrvatske premijer lige Cibona je u Draženovom domu ugostila Split te je nakon uzbudljive utakmice slavila s 84:79.

Prva četvrtina bila je izuzetno uspješna za Žute koji su nakon prvih 10 minuta vodili s 26:16. Cibona se u drugoj četvrtini primaknula na -4 (36:32) da bi na veliki odmor Split otišao s +5 (41:36).

Ipak, u trećoj četvrtini Cibona se probudila te je Žute ostavila na samo 11 poena dok su Vukovi zabili 22. Tako su u posljednjih 10 minuta ušli s +6 (58:52). Splićani se nakon toga nisu predali te su stigli na -1 (66:65), a u posljednje tri minute ušlo se s +2 (73:71) za domaće. Ne samo to, Žuti su od zaostatka 73:67 napravili 8:0 seriju te su manje od dvije minute prije kraja bili u vodstvu.

Nisu Žuti uspjeli tu prednost sačuvati, a ključan dio utakmice bio je u posljednjih 30 sekundi. Prvo je dva slobodna bacanja pogodio Kamaka Hepa, zatim je svoja dva ubacio Jan Palokaj da bi dvije sekunde prije kraja Hepa ubacio jedno za konačnih 84:79.

Kod Cibone je najbolji bio Krešimir Radovčić s 26 poena dok je Paolo Marinelli kod Splita ubacio 21 poen. Ovom pobjedom Cibona je povela s 1-0 u polufinalnoj seriji koja se igra na dvije pobjede. Druga utakmica igra se u ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta na Gripama.

U drugom polufinalu od 20 sati i 30 minuta igraju Zadar i Dubrovnik.