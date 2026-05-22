Garcia izmiješao sastav Hajduka u posljednjem kolu: Livaja ostao na klupi

Hajduk od 18 sati i 15 minuta na Poljudu dočekuje Vukovar u sklopu posljednjeg kola SuperSport HNL-a. Kako su Splićani već osigurali drugo mjesto, a Vukovar ispao iz lige, susret nema rezultatski značaj.
Tako se Gonzalo Garcia odlučio na zanimljivu jedanaestorku te je Marka Livaju ostavio na klupi.
Postava Hajduka: Ivušić – Hodak, Gabrić, Marešić, Hrgović – Guillamon, Pajaziti – Brajković, Almena, Huram – Šego
Postava Vukovara: Đaković, Gurlica, Vlasenko, Živković, Čabrajić – Shabani, Čaić – Butić, Gonzalez, Banovec – Puljić
