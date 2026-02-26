Stigla presuda: Sigur zbog pljuvanja Radeljića propušta derbi s Dinamom

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je na Poljudu svladao Rijeku rezultatom 1:0 u susretu 23. kola SuperSport HNL-a. Pitanje pobjednika odlučeno je u 79. minuti kada je Marko Livaja zatresao mrežu. Ovim trijumfom splitska momčad smanjila je zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova, dok je Rijeka ostala trećeplasirana. Utakmicu je obilježila i stroga sudačka linija Darija Bela, koji je pokazao čak tri crvena kartona.

U redovima Rijeke isključeni su Dejan Petrovič i trener Victor Sanchez. Petrovič je kažnjen s dvije utakmice neigranja pa će propustiti prvenstveni dvoboj s Lokomotivom te kup susret protiv Hajduka. Na drugoj strani crveni karton dobio je Niko Sigur zbog pljuvanja Stjepana Radeljića, a disciplinska komisija izrekla mu je suspenziju od tri utakmice.

Sigur tako neće konkurirati za oglede protiv Varaždina u prvenstvu, Rijeke u Kupu i Dinama u prvenstvu. Moguća žalba Hajduka neće odgoditi izvršenje kazne. Disciplinski pravilnik HNS-a za takav prekršaj predviđa sankciju od dvije do osam utakmica zabrane igranja.

Pogodak odluke pao je nakon Livajina skoka i preciznog udarca glavom poslije ubačaja Darija Marešića. Napadač Hajduka ostao je sam na drugoj vratnici te je s nekoliko metara lako poentirao, a zaleđe nije dosuđeno jer Radeljić nije pravovremeno izašao iz linije obrane.

U završnici akcije i nakon pogotka došlo je do verbalnog sukoba između Sigura i Radeljića. Dok je Sigur ležao na travnjaku poslije duela, Radeljić mu je nešto dobacivao, a napetost se nastavila i nakon gola. Situacija je kulminirala kada je kanadski reprezentativac pljunuo bosanskohercegovačkog stopera, zbog čega je odmah isključen.