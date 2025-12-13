Sopić: ‘Ljudi su potpuno u pravu, ja pojma nemam’

Osijek i Gorica remizirali su 1:1 na Opus Areni u sklopu 17. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli u 22. minuti pogotkom Jakova Filipovića, dok je Osijek do boda stigao u 81. minuti zahvaljujući Antonu Matkoviću. Klub iz Slavonije nalazi se u dubokoj rezultatskoj krizi – unatoč promjeni na klupi i dolasku Željka Sopića umjesto Simona Rožmana, pozitivni pomaci izostaju. Ovo im je bio već deveti uzastopni prvenstveni susret bez pobjede, zbog čega su pali na dno ljestvice s 13 osvojenih bodova, dva manje od Vukovara.
Sopić je dao izjavu nakon utakmice.
“Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran da ćemo izaći iz ove situacije”, izjavio je Sopić, koji je poznat po tome što je došao u Goricu i spasio je od ispadanja iz HNL-a.
“Trenirat ćemo još ovaj tjedan, pa skupiti glave i vidjeti. Možda je do mene, možda ja ne razumijem ništa. I ja bih se složio s onima koji kažu: ‘Sopiću, pojma nemaš.’ Potpuno su ljudi u pravu, stvarno nemam pojma”, rekao je Sopić.
Osijek u posljednjoj utakmici 2025. godine, prije pauze u HNL-u, igra protiv Slavena Belupa pred svojim navijačima.
“Biram najbolje i najzdravije u ovom trenutku. Ono kako su se bacali na glavu u drugom poluvremenu, skidam im kapu. Znam da je samo bod, ali to je sve što Osijek ima. To je brutalna istina. Ako netko misli drugačije, neka uđe u kabinu i vidi kakva je situacija”, zaključio je Sopić.
