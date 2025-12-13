Sopić: ‘Ljudi su potpuno u pravu, ja pojma nemam’

Podijeli :

KONRAD SWIERAD ARENA AKCJI NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Osijek i Gorica remizirali su 1:1 na Opus Areni u sklopu 17. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli u 22. minuti pogotkom Jakova Filipovića, dok je Osijek do boda stigao u 81. minuti zahvaljujući Antonu Matkoviću. Klub iz Slavonije nalazi se u dubokoj rezultatskoj krizi – unatoč promjeni na klupi i dolasku Željka Sopića umjesto Simona Rožmana, pozitivni pomaci izostaju. Ovo im je bio već deveti uzastopni prvenstveni susret bez pobjede, zbog čega su pali na dno ljestvice s 13 osvojenih bodova, dva manje od Vukovara.

Sopić je dao izjavu nakon utakmice.

“Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli. I potpuno sam siguran da ćemo izaći iz ove situacije”, izjavio je Sopić, koji je poznat po tome što je došao u Goricu i spasio je od ispadanja iz HNL-a.