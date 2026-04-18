Slavenov junak protiv Hajduka zabio nakon godinu i pol: ‘Napokon malo sreće i za mene’

NK Slaven Belupo

Marko Dabro bio je nedvojbeno prvo ime utakmice Slaven Belupa i Hajduka (2:2).

Dabro je bio strijelac vodećeg pogotka za Slaven, kasnije mu je jedan gol poništen u drugom poluvremenu, a generalno je tijekom cijele utakmice plijenio energijom, intenzitetom i borbenošću. Stalno je bio u žiži zbivanja i opasan po Hajdukove braniče. Sigurno je odigrao jednu od najzapaženijih utakmica sezone.

“Odigrali smo odličnu utakmicu i šteta što nismo iskoristili još koju od brojnih prilika koje smo stvorili. Što je, tu je, 2:2 je dobar rezultat i idemo dalje”, rekao je Dabro za službenu stranicu kluba.

Pogodak u ranoj fazi bio mu je prvi u ligaškoj utakmici za Slaven otkako je ove zime došao iz Varaždina i prvi gol općenito u ligi poslije godinu i pol dana.

Ne samo to, već je uputio čak sedam udaraca prema golu, četiri u okvir, osvojio je deset od 14 duela i pritom pomagao suigračima u obrani. Podsjetio je na dane kada je u sezoni 2021./22. blistao u dresu Lokomotive.

“Dobro sam se snašao kod pogotka. Napokon malo sreće i za mene. Šteta što nismo iskoristili dobar početak i kako to već ide, kažnjeni smo. Kod drugog gola nisam imao osjećaj da sam u zaleđu, mislio sam da se gleda potencijalni prekršaj Ćubelića. Unatoč tome, opet smo dobro krenuli, zabili drugi preko Ćubelića i možemo biti zadovoljni kako smo izgledali. Ako ovako nastavimo, imamo što tražiti u svakoj utakmici”, dodao je Dabro.

Dvadesetdevetogodišnji napadač prvi je put pažnju privukao u drugoligašu BSK Bijelo Brdo, iz kojeg je došao u Lokomotivu te nakon samo sezone u SHNL-u izborio unosan transfer u Kinu (Beijing Guoan).

Od tada je, međutim, imao skroman učinak. Ne samo u Kini, već i kasnije u Latviji pa Varaždinu gdje je proveo protekle dvije i pol sezone.

“Zadovoljan sam jer ne zabijam često. Imao sam puno šansi i nadam se samo da ću ovako nastaviti. Nadam se da je ovo neki novi, dobar početak”, zaključio je Dabro.

Ovim bodom Slaven je na petom mjestu poretka s 37 bodova, koliko ima i šestoplasirana Lokomotiva kod koje Farmaceuti gostuju u utorak 21. travnja na Maksimiru.