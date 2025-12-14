Skandal u Puli: Mišković ljutito napustio Aldo Drosinu nakon prekida utakmice! Evo što se dogodilo

Podijeli :

HNK Rijeka

Damir Mišković, predsjednik Rijeke i dopredsjednik HNS-a, ostao je zatečen tretmanom koji je doživio na utakmici Istre i Rijeke (1:1) u 17. kolu SHNL-a.

Kako prenosi Novi list, Mišković je jedva pušten na stadion Aldo Drosina.

“Kad se sa suradnicama dovezao do stadiona Miškovića je dočekalo pitanje ‘Tko ste vi?’ i zabrana ulaska na službeni parking na koji uredno i normalno dolazi gotovo 14 godina, otkad je na čelu Rijeke, svaki put kad Bijeli gostuju u Derbiju della Učka. Kad su se zaštitari nekako ipak ‘smilovali’ ispalo je da na parkingu nema slobodnog parking mjesta za predsjednika gostujuće momčadi.

Mišković je uspio parkirati auto i s najbližim suradnicima nekako doći do mjesta na tribinama Drosine”, navodi isti izvor pa dodaje da je predsjednik aktualnog prvaka Hrvatske nakon prekida susreta ljutito krenuo put Rijeke.

Novi list piše i da će uslijediti osveta:

“Da se moramo kladiti, sve što imamo stavili bi na ovaj rasplet kod sljedećih gostovanja Istre 1961 na Kvarneru: osim busa s igračima i stručnim stožerom svi ostali gosti iz Pule parkirno mjesto tražit će na ‘šljaci’ navijačkog parkinga, a službeni predstavnici pulskog kluba teško da će više ikad u ložu stadiona HNK Rijeka dok se Damira Miškovića na Rujevici išta pita.”

HNK Rijeka reagirala je na situaciju i uputila dopis Istri 1961, te objavila službeno priopćenje o postupku prema predsjedniku Damiru Miškoviću prilikom njegovog dolaska na utakmicu u Puli. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Hrvatski nogometni klub Rijeka oduvijek njeguje korektne i profesionalne odnose s NK Istra 1961, kao i poštovanje prema svim upravama i djelatnicima nogometnih klubova. U tom se duhu HNK Rijeka prilikom svakog gostovanja striktno pridržava pravila domaćina te, kada je to potrebno, izlazi u susret Upravi i protokolu domaćeg kluba.

Smatramo da rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima, dok u odnosima između uprava i djelatnika klubova mora vladati međusobno uvažavanje. Nažalost, dužni smo izraziti ozbiljno nezadovoljstvo zbog postupanja djelatnika NK Istra 1961 prema predsjedniku HNK Rijeke, gospodinu Damiru Miškoviću, prilikom dolaska na večerašnju utakmicu.

Unatoč činjenici da je predsjednik bio uredno najavljen, da je posjedovao važeće ulaznice, da je bio evidentiran na službenom popisu za parking te da ga je na ulazu dočekala djelatnica protokola HNK Rijeke, djelatnici NK Istra 1961 odbijali su mu omogućiti ulazak na parkirni prostor.

Nakon intervencije djelatnice protokola HNK Rijeke predsjedniku Miškoviću ipak je dopušten ulazak na parking, na kojem u tom trenutku nije bilo slobodnog parkirnog mjesta. HNK Rijeka kvotu parkirnih mjesta dobivenu od NK Istra 1961 nije u potpunosti iskoristila, no unatoč tome nije bilo osiguranog mjesta niti za jedno vozilo Uprave, iako se radilo o tri vozila.

Smatramo da su navedeni postupci krajnje neprimjereni te da predstavljaju ozbiljno nepoštovanje prema predsjedniku HNK Rijeke, ali i prema Klubu u cjelini.

HNK Rijeka s.d.d.”