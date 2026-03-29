Šibenik nadomak stečaja: Osniva se novi klub, gradonačelnik najavljuje i novi stadion

HNK Šibenik

I dok zbrda-zdola skrpana momčad pod vodstvom negdašnjeg prvotimca Mehmeda Alispahića skuplja pomalo bodove na trećeligaškim dalmatinskim terenima, oko HNK Šibenik se posljednjih tjedana vrte stvari koje će uvelike odrediti sudbinu ovog 93 – godišnjeg sportskog simbola Krešimirovog grada.

Naime, za nekoliko dana istječe period od 120 dana od neprekidne blokade računa HNK Šibenik opterećenog brojnim dugovanjima. Ukoliko se to ne dogodi (neslužbeno se spominje cifra od par stotina tisuća eura) FINA automatski pokreće stečaj nad klubom, nakon čega kreće postupak do konačne odluke Trgovačkog suda. To ne znači i automatsko gašenje kluba od čega najviše zaziru najžešći navijači, ali obzirom na poznate okolnosti i težinu slučaja ovakav scenarij je nekako najizgledniji.

Što bi to značilo za budućnost nogometa u gradu podno Šubićevca ključno je pitanje za navijače i simpatizere Narančastih, koji su takve i slične odgovore tražili i na nedavnom mirnom prosvjedu ispred gradske uprave.

Tamo je pred par stotina okupljenih nezadovoljnih Funcuta i građana Šibenika gradonačelnik Željko Burić kazao kako grad u dobroj mjeri nema ingerenciju na ključna pitanja budućnosti HNK Šibenik jer je on u gotovo stopostotnom privatnom vlasništvu, koji je dugo izbjegavao dijalog i traženja nekih rješenja ali isto tako i da Grad neće samo promatrati što će se u skoroj budućnosti događati s klubom.

U javnosti je egzistiralo mišljenje kako Željko Karajica, većinski vlasnik SEH Grupacije koja u svom portfelju ima i šibenski klub nema nikakvo rješenje za spas klub, ili kakvog (skrivenog) asa u rukavu, no neslužbeno se do medija probijala informacija kako Karajica i Grad imaju komunikaciju u traženju nekakvog rješenja.

Nedavno je iz Grada potvrđeno da je Željko Karajica bez naknade ponudio gradu Šibeniku 60% dionica kluba, ali uz obvezu preuzimanja i dugova, koji su milijunski uz naznaku kako ponuditelj zadržava pravo zajedničke prodaje kluba u eventualnim budućim koracima. Iz grada su potvrdili da su zaprimili taj prijedlog Željka Karajice i njegovih zastupnika, te da su angažirali (tko zna koje po redu) revizorsko izvješće o financijskom stanju kluba.

“Grad Šibenik ovoj temi pristupa odgovorno, vodeći računa o zaštiti javnog interesa, načelima transparentnosti te financijskoj održivosti. Uzimajući u obzir sve trenutno raspoložive informacije i okolnosti, Grad u ovom trenutku nije u mogućnosti donijeti afirmativan odgovor na zaprimljeni dopis“, stoji između ostalog u službenom odgovoru iz grada Šibenika o ovoj ponudi.

Dakle, grad nije a priori u startu odbacio ovakav prijedlog većinskog vlasnika Karajice, ali realno je teško i nelogično očekivati da će grad koji je prije 6 godina za 100.000 eura prodao klub prvim privatnim vlasnicima iz Kolumbije, opet prihvatiti vlasništvo “neželjenog djeteta“ koji sisa proračunska sredstva, a posebno ne da uz 60% vlasništva “u dotu“ dobije i tražbine. U ovom trenutku nitko ne izlazi u javnost o kolikim sredstvima se radi, jesu li i tom dijelu i neriješena milijunska potraživanja Karajičinih partnera koji su u proteklom 2,5 godišnjem razdoblju sudjelovali u financiranju i investiranju u klub, posebno u infrastrukturu (uređenje klupskih prostorija, kafića…). Osim toga zbog stalnih ispadanja kostura iz ormara i aktualne odluke Fifa-e o zabrani angažiranja novih igrača u 3 sljedeća prijelazna roka (do isplate dugova) cijela ova priča čini se da nema kraja. U zadnje vrijeme se malo ili nikako ne spominje i stanoviti njemački fond koji prati situaciju sa strane.

U čekanju ovog zamršenog kolopleta grad Šibenik uz tehničku podršku Zajednice sportova grada Šibenika radi i na paralelnoj platformi – osnutku novog kluba, koji bi krenuo od nule bez dugova, s domaćim ljudima. To je već trebalo biti realizirano prošlog ljeta, ali je izgleda taj, u biti sasvim legitiman pa i logičan plan u startu naišao na veliki otpor javnosti, posebice Funcuta. A razlog su neki kadrovi koji su se u tom planu počeli spominjati, ali po nama je tu najviše zakazala komunikacija s navijačima i zainteresiranom javnosti, odnosno loš PR. Obzirom da se situacija u HNK Šibenik kreće u pravcu sve izglednijeg stečaja, ovaj plan i platforma nema alternativu. Pritom su navijačke emocije koje su sasvim razumljive ipak polako prepuštaju mjesto realnosti. Uostalom, slična sudbina desila se još jednom sportskom divu Krešimirovog grada KK Šibenci, ali i vaterpolistima Šibenika…

Najvažnija trenutno stvar je da je ove zime očuvan omladinski pogon, uz veliku podršku grada i pojedinaca, a baš je škola nogometa jedan od glavnih temelja, na kojima bi trebao počivati budući klub. I da to nije i ne smije biti samo floskula, ili tek paravan za netransparentno upravljanje klubom.

I dok se čeka konačan rasplet nedavno je objavljena informacija kako je grad Šibenik od Ministarstva turizma i sporta dobio iznos od 150.000 eura za izradu projektne dokumentacije za novi stadion na Šubićevcu. Odmah po lansiranju ove informacije krenule su nove salve sumnji i podsmijeha, koje svoj temelje imaju unatrag 2,5 godine kada je uoči ključne utakmice Šibenika za plasman u SHNL u Osijeku protiv Zrinskog Osječkog pompozno predstavljen projekt izgradnje novog, modernog stadiona na Šubićevcu, vrijednog čak 50 milijuna eura! Tada je taj projekt imao za glavni (čini se i jedini) cilj predstaviti klub uz potporu grada kao ozbiljnog igrača koji zaslužuje mjesto u HR eliti. Znamo kako je sve to završilo neslavno na svim poljima. Sada se ta priča, koja je imala primjese bajke opet pojavila u opticaju, međutim s novim akterima, odnosno bez Željka Karajice, ali s nekim barem malo konkretnijim temeljima. Prvi čovjek Šibenika najavio je nedavno u medijskom istupu izgradnju novog stadiona na Šubićevcu od 5.000 mjesta u roku od idućih 6 godina.

Kažu mnogi kad mogu neki drugi hrvatski gradovi, koji su u usporedbi sa Šibenikom sportski liliputanci, zašto ne bi to konačno mogao i Šibenik, koji se diči svojim sportskim uspjesima, poviješću, legendama. S pravom.