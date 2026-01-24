Funcuti danas prosvjeduju zbog stanja u HNK Šibenik: ‘Bilo bi lijepo da se pojave gradski oci’

Prosvjed je zakazan za subotu od 16 sati ispred Gradske uprave (Krešimirov dom), a nosi poruku ljubavi prema klubu i želje za stabilnom budućnošću nogometa u gradu.

U dresu Šibenika bio je najbolji igrač HNL-a, a za SK priznaje: Mamić me više puta htio, a zvao me i Hajduk

U priopćenju Funcuti ističu da je skup namijenjen svim građanima Šibenika i svima koji vole šibenski sport, a ne samo navijačima: