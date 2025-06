Schildenfeld: Svaka čast svima, zaslužili smo biti prvaci

Nakon utakmice pred kamere MAXSporta stao je trener domaćih Gordon Schildenfeld.

“Bilo je teško, mislim da je zadnjih par utakmica bilo teško i nismo bili isto, noge se skrate i razmišljanje je drukčije. Ova utakmica je bila kakva smo i mislili da bude, negledljiva. Uspjeli smo dodati malo kvalitete i pobijediti, svaka nam čast. Svaka čast svima, prvi put vidim pun stadion, cijeli grad slavi, zaslužili smo”, rekao je pa istaknuo koliko su ljudi živjeli nogomet u Vukovaru.

“Ljudi me sjajno primili, atmosfera je odlična i definitivno smo zaslužili ovo, Vukovar ima prvoligaša. Usmjerio sam kvalitetu ekipe, svi su dobili neke minute i svi su pridonijeli. Čekamo dio s licencama, vjerojatno ćemo igrati u Vinkovcima. Razgovarat ćemo, vidjet ćemo i to je to. Bit će zadovoljstvo da svi velikani, Dinamo i Hajduk, dođu igrati ovdje”, zaključio je.