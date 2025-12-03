Šafarić otvoreno o Osijeku: ‘Žalosno je gledati da su u takvom stanju’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Trener Varaždina je komentirao teško izboren prolazak u četvrtfinale Kupa.

Posljednji četvrtfinalisti Hrvatskog kupa su nogometaši Varaždina koji su na domaćem terenu bili bolji od Osijeka i to s ukupnih 5-3 nakon jedanaesteraca.

Uz 1-1 završilo je 90-minutno nadmetanje u Varaždinu. Gosti su poveli pogotkom Arnela Jakupovića u 38. minuti, dok je u 58. izjednačio Tomislav Duvnjak. Mreže su mirovale tijekom produžetaka pa se o pobjedniku odlučivalo udarcima s bijele točke.

U raspucavanju su svi igrači Varaždina bili precizni i mirni. Pogađali su Mamut, Vuk, Mamić i Puclin. Kod Osijeka su precizni bili Cvijanović i Matković, ali je Čolina promašio vrata, dok je udarac Jugovića obranio varaždinski golman Silić.

Poslije dramatičnog dvoboja, svoje dojmove podijelio je trener Varaždina – Nikola Šafarić:

“Odigrali smo odličnu utakmicu od prve do zadnje minute. Stvarali smo šanse, vratar ih je čuvao, malo nas je presjekao gol, ali nije nas poljuljao. Rekao sam dečkima na poluvremenu da im nemam što reći, stvarno su odlično igrali. Svi koji su ušli i koji su počeli utakmicu odigrali su odlično. Htjeli smo prolaz i sretan sam što smo to ostvarili.”

Posrnuli Osijek je predzadnji u domaćem prvenstvu s tek 12 osvojenih bodova koliko ima i posljednji Vukovar. Ovaj poraz u Kupu, Osječanima je bio ‘sol na ranu’ u ionako turbulentnoj sezoni. Šafarić suosjeća sa slavonskim prvoligašem:

“Žalosno je malo gledati da su u takvom stanju, sigurno zavrjeđuju više. Siguran sam da će ih Sopić dići, da će Osijek doći na svoje mjesto i da će se oporaviti. Znam da nije lako, ali nije ni nama bilo lako, mi smo taj put prošli, bitno da se ne rade panični potezi i bit će to sve u redu.”