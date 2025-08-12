Pudar se kandidirao za predsjednika županijskog saveza. Hajduk: Podržavamo samo Maleša

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Bivši nogometaš i trener Hajduka Ivan Pudar najavio je da će se kandidirati za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Iako je Pudar legenda splitskog kluba, aktualno vodstvo Hajduka objavilo je kako neće stati iza njegove kandidature, nego će podržati Hrvoja Maleša, bivšeg predsjednika kluba.

“Hrvoje Maleš jedini je kandidat koji ima potporu HNK Hajduk kao nositelj liste za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. HNK Hajduk ne podržava gospodina Ivana Pudara i njegovu listu. Želimo istaknuti kako Hajdukov kandidat Hrvoje Maleš ima potporu preko 70% nogometnih i futsal klubova iz našeg županije te smo uvjereni kako će na novoj Izbornoj skupštini potvrditi pobjedu”, stav je predsjednika Hajduka Ivana Bilića.

Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije donio je prije gotovo mjesec dana odluku kojom se odbija upis Maleša na mjesto predsjednika NSŽSD-a. Time su poništene i sve odluke donesene na toj skupštini, kao i svi izbori u njezina tijela.

Podsjetimo, Maleš je krajem svibnja na redovnoj skupštini toga saveza izabran za predsjednika kao predstavnik Hajduka, sa 177 glasova za i četiri suzdržana. Neki klubovi nisu htjeli sudjelovati u radu skupštine, podržavali su Stipu Pericu i smatrali da je ovako sazvana skupština nezakonita.

Nakon što je Hrvoje Maleš izabran za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, NK Dugopolje, predvođeno predsjednikom Marijom Smodlakom, angažiralo je odvjetnika Davora Radića kako bi osporilo regularnost izborne skupštine. Tvrdili su da sjednica nije sazvana u skladu sa statutom i pravilnikom, a Radić je već ranije, 2012. i 2013., uspio poništiti slične skupštine istog saveza.

Posljednji put Hajduk je imao svog čovjeka na čelu županijskog saveza 2016. kada je Vinko Radovani, tadašnji predsjednik Skupštine kluba, dobio gotovo jednoglasnu podršku. No, već u srpnju 2017. dao je ostavku, navodeći opstrukcije i nemogućnost provođenja reformi, posebno vezanih uz suce i delegate.

Maleš je u javnosti poznat po “aferi Pošteno suđenje” iz prosinca 2011., kada je, u suradnji s policijom, razotkrio korupciju u sudačkoj organizaciji HNS-a, što je dovelo do uhićenja Željka Širića. Unatoč tome, institucije nisu provele temeljite promjene, a Maleš je ostao bez podrške te se povukao iz nogometa. Nakon kratkog mandata u Hajduku, posvetio se privatnom biznisu, a u nogomet se nije vraćao do sadašnje kandidature.

S druge strane, njegov protukandidat Ivan Pudar, Hajdukova vratarska legenda iz 80-ih, imao je bogatu igračku i trenersku karijeru, uključujući nastupe za portugalske klubove i vođenje više hrvatskih momčadi, među kojima i Hajduka 2007. godine.