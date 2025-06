Prvi čovjek Slavena otkrio za koliko je Dinamo otkupio Kovačevića

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Predsjednik Slaven Belupa, Robert Markulin, osvrnuo se na nedavno završenu sezonu u kojoj je klub iz Koprivnice ostvario zapažen uspjeh zauzevši peto mjesto na ljestvici SuperSport HNL-a te stigavši do finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Ipak, kraj sezone donio je i promjene. Klub je ostao bez trenera Marija Kovačevića, koji će svoju trenersku karijeru nastaviti na klupi zagrebačkog Dinama.

“Robert Markulin branio je boje kluba kao igrač, navijač, direktor, a sada i predsjednik. Na toj funkciji nalazi se točno tri godine i rezultatski gledano, ovo je bila najuspješnija sezona u tom njegovom mandatu”, ističe se na mrežnim stranicama kluba.

“Iza nas je vrlo uspješna sezona, koja baš i nije krenula na taj način. Međutim, puno stvari pokrenulo se na bolje i napravili smo odličan rezultat, iako ostaje velika žal za Kupom i prvim trofejem. Bili smo do kraja u utrci za četvrtu poziciju i izlazak u europska natjecanja i u prvenstvu, bili smo u fokusu medija, a posebno me veseli to da smo vratili publiku i navijanje na naš stadion”, istaknuo je Markulin.

“U nogometnoj branši, koja je najrasprostranjenija na svijetu i u kojoj je konkurencija najveća, mi smo došli do toga da budemo elita, iako dolazimo iz najmanjeg grada u SHNL-u i unatoč tome što smo ograničeni s budžetom, koji je među najmanjima u ligi. Pobjeđivali smo one koji od nas imaju i 20 puta veći proračun i nakon nekoliko godina s velikim zadovoljstvom možemo pričati o svemu što se dogodilo u protekloj sezoni”, dodao je.

Odgovorio je na pitanje o promjeni trenera:

“Trener Kovačević nam je otišao u Dinamo, uzeo još neke dečke iz stožera, ali treba pohvaliti one koji su ostali. Primjerice, Mario Gregurina i Mateas Delić nisu htjeli otići, odbili su višestruko veći novac nego što ga imaju u Koprivnici. Rekli su da je ovo njihov klub i da žele ostati, boriti se i dalje sa Slavenom koji nam je svima u srcu.

Već se zna da je Mario Gregurina preuzeo prvu momčad, vrlo je perspektivan trener, ima našu maksimalnu podršku, imat će domaći stožer, stožer u kojem su naši bivši igrači i konačno imamo jednu pravu domaću priču. Imamo i dobru atmosferu u gradu, imamo sve više navijača i članova kluba i mislim da smo postavili temelje koje sad samo moramo nadograđivati.”

Tvrdi da se Kovačevića nije moglo zadržati:

“Treba mu zahvaliti na svemu što je postigao sa svojim stožerom. Uživali smo svi zajedno u protekloj sezoni. Marija nismo mogli zadržati, imao je klauzulu u svojem ugovoru da može otići u bilo kojem trenutku ako netko plati njegovih 12 bruto plaća. To je Dinamo platio tako da smo u cijeloj toj priči bili nemoćni.”