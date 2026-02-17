Prošlog ljeta napustio je Hajduk, sada će igrati za trećeligaša

Podijeli :

Miro Gabela/Hajduk.hr

Bivši igrač Hajduka ima novi klub.

Niko Đolonga novi je igrač Lučkog, devetoplasiranog kluba u trećoj hrvatskoj ligi.

Sin bivšeg prvotimca Hajduka Vlatka Đolonge prvi dio sezone proveo je u drugoligašu Karlovcu. S obzirom na to da je ondje skupio svega pet nastupa (238 minuta), napustio je klub u potrazi za većom minutažom.

Lučko je u prvom dijelu trećeligaške sezone osvojilo 20 bodova, 13 manje od vodeće Mladosti iz Ždralova te devet više od zone ispadanja. Prvu službenu utakmicu u 2026. godini imat će u subotu, 21. veljače protiv 12. Trnja.

Desni bočni Hajduk je napustio u ljeto prošle godine. Nakon tog je otišao na probu u njemački Schweinfurt, klub koji je nedavno ušao u treću ligu. Kako donosi njemački Kicker, nije zadovoljio na probi i klub mu nije ponudio ugovor, pa je nastavio potragu za novim angažmanom.

Pronašao ga je u Karlovcu, gdje je rijetko igrao pod vodstvom Igora Pamića. Sada je dobio novu priliku kod trenera Josipa Kautera.