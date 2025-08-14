‘Prije 10 godina bio je najveći hrvatski talent, a sada je bez kluba’

Podijeli : Niko Kijewski by Guliver Britanski Guardian je 2015. godine objavio listu 50 najvećih svjetskih nogometnih talenata, a među njima se našao i jedan hrvatski predstavnik – Davor Lovren. Nekadašnji junior Dinama i mladi hrvatski reprezentativac tada je slovio za velikog talenta te je privukao pozornost brojnih skauta. Ipak, zbog čestih ozljeda njegova se karijera nije razvila onako kako se očekivalo. “Da odmah odgovorimo na najvažnije pitanje – da, on je brat Dejana Lovrena, ali to ništa ne znači kad ga vidite kako igra. Bio je sjajan za Dinamo u Ligi prvaka mladih. Uz njega ključni igrači ove momčadi bili su Borna Sosa, Nikola Moro i Josip Brekalo. Lovren je imao brze noge, igrao je atraktivno i direktno i podsjećao na Edena Hazarda, kojem se najviše divio”, navodi Guardian.















Davor Lovren u dresu Fortune – Foto: Profimedia



Nekadašnji veliki talent Davor Lovren, koji je 2015. bio na Guardianovoj listi 50 najvećih svjetskih nogometnih nada, danas je bez kluba. Posljednji angažman imao je u Kustošiji, gdje je igrao do siječnja 2024., a sada, s 26 godina, već više od godinu i pol ne nastupa profesionalno.

Karijera mu se nije razvijala poput one njegovih bivših suigrača iz Dinama – Borne Sose, Nikole More i Josipa Brekala. Nakon što je bio u rezervnoj momčadi Dinama, otišao je na posudbu u Fortunu Düsseldorf u drugu njemačku ligu, gdje je u sezoni 2017./2018. odigrao 14 utakmica, postigao gol i upisao dvije asistencije, a momčad se tada plasirala u Bundesligu. Fortuna ga je potom otkupila za 750 tisuća eura, a Lovren je u rujnu 2018. i debitirao u njemačkoj prvoj ligi.

No, ubrzo su uslijedile teške ozljede koje su potpuno usporile njegov razvoj. Nakon posudbe u Slaven Belupo, Fortuna ga je izbacila iz kadra, a Lovren je potom nastupao za Jarun (2022.) i Kustošiju. Unatoč ranoj reputaciji velikog talenta, profesionalna karijera mu se gotovo ugasila.