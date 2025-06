Predsjednik uprave Hajduka opleo po Štimcu: On je nebitan, zadnja osoba koja treba komentirati stanje u klubu

Podijeli :

Nakon predstavljanja Gonzala Garcije, s medijima su razgovarali Ivan Bilić i Francois Vitali.

U petak tijekom popodnevnih sati na Poljudu je održana konferencija za medije na kojoj je službeno predstavljen Gonzalo Garcia kao novi trener Hajduka.

Španjolsko-urugvajski strateg je odgovarao na pitanja okupljenih medije, a sadržaj čitave konferencije možete pročitati OVDJE.

Nakon predstavljanja Garcije, na pitanja su odgovarali predsjednik uprave Hajduka, Ivan Bilić te sportski direktor, Francois Vitali.

Bilić je na početku otkrio kakva je situacija s Ivanom Rakitićem, čija je budućnost još uvijek pod znakom pitanja:

“Želimo ga zadržati u klubu, bilo kao igrača ili kao djelatnika kluba. On je sad na odmoru i donijet će odluku, vjerujemo da smo blizu.”

Predsjednik uprave osvrnuo se na nedavne kritike Igora Štimca koji tvrdi da je Hajduk u financijskom rasulu:

“Mi smo po pitanju financija uvijek transparentni i sve ćemo uskoro predstaviti. Štimac je zadnja osoba koja treba komentirati pitanja u klubu, nebitan je. Mi smo dali točne informacije i ne želimo ulaziti u sukob s takvim ljudima.”

Bilić smatra kako je nedavno završena sezona bila dobra:

“Bila je naporna sezona, ali dobra jer smo do zadnjeg kola bili u utrci za naslov prvaka. Čestitam Gattusu na novom poslu i želim mu sreću na poziciji izbornika Italije.”

Upitan je kako su dogovorili prekid suradnje s Gattusom, a osvrnuo se i na potragu za novim trenerom koja je trajala od travnja:

“To vam ne mogu reći jer ni sam ne znam. U proces je bilo uključeno nekoliko ljudi i promatrali smo trenere koji će igrati kako mi želimo te smo došli do njih 30-ak. Nakon toga smo ih dodatno filtrirali i došli do pet imena, među kojima i Garcia koji je bio naš izbor.”

Francois Vitali je dao uvid o nekim imenima čija je budućnost u Hajduku upitna:

“Stipe i Rusin su se vratili u klub, a u ovom trenutku ne znamo hoće li se vratiti. Trener je tek stigao i pokušat ćemo s njim izgraditi najbolju momčad. Benrahou je igrač koji ima ugovor s nama, trener će vidjeti treba li mu, dobit će priliku pokazati se.”

Osvrnuo se i na siječanjska pojačanja koja nisu baš ostavila dobar dojam:

“Mlakar se ozlijedio i to je bio problem. Šego treba pokazati više, očekujemo da pokaže više. Siječanj nikada nije lako razdoblje za dovođenje igrača. Što se ovog prijelaznog roka tiče, raspravljamo o dosta igrača.”

Predsjednik Bilić se dotaknuo situacije s B momčadi:

“Mi smo htjeli imati B momčad i mogli smo se natjecati u četvrtom rangu natjecanja. Prije nekoliko mjeseci pojavila se inicijativa HNS-a da se poveća minutaža mladih reprezentativaca i da se prijave mlade momčadi. Mi smo se prijavili s Dinamom za 1. NL i dali smo garanciju da ćemo biti tu četiri godine te platiti iznos koji je potreban. Savez je to prihvatio, ali onda je došlo do komplikacija. Izgledno je da će se odlučiti da se s tim krene od iduće sezone i zato sad nismo krenuli, jer iduće godine ne bi mogli doći do druge lige. Izgledno je da će to biti od iduće godine.”