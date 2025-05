Perković: Nećemo pratiti utakmice u Rijeci i Šibeniku! Modrić u Dinamu? A tko bi rekao ne…

Podijeli :

Screenshot (Youtube: GNK Dinamo)

Trener Dinama, Sandro Perković, u nedjelju će vrlo vjerojatno posljednji put voditi momčad s klupe u ovom mandatu.

Hoće li se oprostiti kao pobjednik, neće ovisiti isključivo o njegovim igračima, već i o ishodima utakmica Rijeke i Varaždina, koji u Maksimir stiže u sjajnoj formi – s tek jednim porazom u posljednjih 12 kola. Ipak, Perković ostaje dosljedan svom pristupu, fokusiran isključivo na svoju momčad i na to da sezonu završi pobjedom. Sve ostalo, kaže, nije pod njegovom kontrolom.

“Došli smo do zadnje utakmice, igramo protiv jako kvalitetnog Varaždina. U kontinuitetu igraju odlično, primili su 23 gola, što govori o odgovornosti, disciplini, kvaliteti. Izgubili su samo jednom u 12 utakmica. Ali, znamo što nam znači ta utakmica, vjerujemo u naše kvalitete, nadam se da će i igrači i publika otići sa stadiona s pozitivnim osjećajima.”, kazao je Perković i otkrio na koga ne može računati.

“Stojkovića nema zbog kartona, Kanga je upitan. Varela neće biti u rosteru, jer nema profesionalni ugovor pa ne može igrati. Svi su ostali na raspolaganju.”

Brine li ga taj odličan Varaždinov niz?

“Iskreno, brine me kakva će biti moja momčad. Želim da izađu s mirnom glavom, da budemo na razini koju Dinamo zahtijeva. Ali, svi komplimenti Varaždinu i treneru Šafariću, rade sjajan posao. Bili su u sjeni Slavena i Istre, sad su ispred i ja im čestitam. Ali, ovo je za nas finale finala i želimo ta tri boda.”

Hoće li na klupi pratiti ostale dvije utakmice i kretanje rezultata u Rijeci i Šibeniku?

“Neću uopće pratiti utakmice, fokusirat ćemo se samo nas. Nakon utakmice ćemo pogledati naš semafore pa druge i vidjeti da za koliko je to dovoljno.”

Opcija s dvojicom napadača, s trojicom u zadnjoj liniji?

“Razmišljam o dvojici napadača, ali odigrali smo dobro i sa četvoricom u obrani. Sve opcije su na stolu, odlučit ćemo se za najbolju opciju.”

Pamti kad je zadnji put bilo ovako neizvjesno do samog kraja u HNL-u.

“Sjećam se krajem 90-ih kad je bilo neizvjesno, ali otkad je Liga 10 nije bilo ovako, trojac se bori za prvaka, tri kluba za četvrto mjesto. Svi ljubitelji nogometa su to priželjkivali, sad možemo uživati u tome.”

Sezona je stvarno bila dugačka i iscrpljujuća.

“Sezona je dugačka, ovo je 230 i neki trening, 50-ak utakmica je iza nas, promijenila su se četiri trenera. Od povijesnog dosega u Ligi prvaka, do HNL-a, u kojemu ne možemo uhvatiti kontinuitet. Ali ne razmišljam o tome. Samo mislim na Varaždin, da uzmemo tri boda, a sve što će biti poslije…”

Kako gleda na mogućnost da Luka Modrić dođe u Dinamo?

“S Lukom Modrićem sam igrao u kadetima i juniorima, zapravo, on je igrao ja sam gledao. Mogu mu samo čestitati na svemu što je napravio. Nema trenera koji ga ne bi imao u momčadi, ali moramo respektirati njegovu odluku, on je zaslužio da sam odluči o budućnosti. Možemo mu samo čestitati, on je zadužio svjetski nogomet, ne samo hrvatski.”

Postoje li neki planovi za proslavu naslova?

“Nemamo u planu slavlje, ali lako ga je organizirati. Bude li ga bilo, riješit ćemo… Osnovno je da ljudi odu sa stadiona zadovoljni.”

Kako momčad pripremiti za tu utakmicu, nakon svih tih uspona i padova tijekom sezone?

“Naši igrači su prošli kroz puno toga, oni su spremni na sve i vjerujem da će biti najbolji mogući. Da će biti maksimalno energični, glavom unutra i prezenitrati najbolje od sebe.