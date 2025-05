Perković: Kad sam postao trener bili smo na -8 od Hajduka, drugo mjesto je veliki neuspjeh za Dinamo!

Podijeli :

U posljednjem kolu SuperSport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir svladao Varaždin s minimalnih 1:0, a strijelac odlučujućeg pogotka bio je Petar Sučić. Ipak, ta pobjeda nije bila dovoljna za osvajanje naslova, budući da je Rijeka slavila protiv Slaven Belupa 2:0 i tako osigurala prvo mjesto na ljestvici.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Dinama, Sandro Perković, koji je čestitao svojim igračima na borbi i zalaganju, ali i priznao razočaranje zbog izgubljenog naslova. Naglasio je da ekipa mora biti ponosna na sezonu i poručio kako će Dinamo iz ovog iskustva izaći još jači.

“Iskrene čestitke Rijeci na osvojenom naslovu. Bili su jako blizu i lani, tada nisu uspjeli. Najmanji broj poraza i primljenih golova, želim im sreću i u finalu Kupa. Zasluženo. Danas je bila teška psihološka utakmica za igrati. U prvom poluvremenu smo mogli doći do 2:0, nismo zabili. To su utakmice koje vam mogu izmigoljiti iz ruku, kao i ona protiv Lokomotive, no danas smo uspjeli.

U trenutku kad sam ja preuzeo odgovornost bili smo treći, sedam bodova od drugog, osam od prvog. Popravili smo neke stvari, ostali smo kratki za milimetar, nešto slično kao i u Ligi prvaka. Očito je to takva sezona, zahvaljujem se igračima i svim svojim suradnicima na svemu”, rekao je u uvodu.

Što je krenulo krivo? Je li ovo neuspješna sezona?

Da bilo koji klub napravi 11 bodova u Ligi prvaka i završi drugi, bilo bi okej. No u Dinamu ne. Drugo mjesto je veliki neuspjeh, mi smo zadnjih sezona bili u problemima, pa smo se izvlačili. Vrč je išao na vodu dok se nije razbio, ovoga puta se razbio.

Baturina nije dobio ovacije ili aplauz, teško mu je to palo?

Ja nisam to tako vidio, iako sam bio fokusiran. Mislim da je dobio aplauz, a suze nisu bile zbog toga. On je vrhunski igrač, odigrao je dobru utakmicu.

Kakva je Vaša budućnost u klubu?

Nisam razgovarao s ljudima u klubu, vjerujem da ćemo to napraviti u idućim danima.

Kakvo je vaše mišljenje, koliki broj igrača treba promijeniti u Dinamu?

Mi zadnjih par sezona smo bili u problemima, pa smo se izvlačili. Ove sezone to nije bio slučaj. Za neki drugi klub bi ovo bila dobra sezona, ali za nas ne, pa slijede posljedice. Ne bih spekulirao što treba mijenjati, koje igrače.